利润率因素将推动人民币在海湾地区的使用--汇丰中国行政总裁

路透迪拜4月8日 - 汇丰控股(HSBA.L)旗下汇丰中国行政总裁黄碧娟周一表示，交易模式的改变以及提高利润率的压力将促进未来几年人民币在海湾地区的使用。

海湾阿拉伯国家对人民币的使用要远远滞后于亚洲其它许多地方，因为他们出口给中国的石油以美元计价，多数国家货币汇率与美元挂钩。

汇丰估计，中国有10%的国际贸易使用人民币，这一比率到2015年将升至30%。目前，中国与阿联酋贸易中人民币的使用不到4%，阿联酋从中国进口许多商品而后转口至其他海湾国家。

黄碧娟表示，中国在与海湾地区的非石油贸易中，使用人民币而非美元的兴趣日益强烈。

她指出，越来越多的中国小企业踏足海湾市场，与习惯于使用美元的国有大型企业不同，这些小企业希望使用人民币，以便将成本和汇率风险降至最低。

“客户告诉我们，如果以人民币支付，他们愿意打点折扣，”黄碧娟前往迪拜向当地商户推介汇丰人民币业务，她在接受采访时这样说。

汇丰管理人员表示，中国劳动力成本的上升压缩了利润率空间，企业使用人民币的意愿增加，藉此降低成本也显得益发重要。

汇丰周一表示，将在卡塔尔、迪拜、科威特和黎巴嫩推出人民币账户服务，使这些国家的客户能够以人民币进行跨境结算和定期存款。目前汇丰已经在阿联酋和沙特阿拉伯提供这些服务。

**贸易增长**

根据中国官方数据，自2002年以来，中国与阿联酋贸易额增长了15倍，达到404亿美元。

去年有迹象显示，海湾地区对使用人民币的兴趣已经从贸易扩展到融资和投资领域；2012年3月，迪拜最大的银行Emirates NBD ENBD.DU发行该地区首支人民币债券。

黄碧娟预测，未来几年将有越来越多的资金流向“点心债”，长期而言，迪拜有可能成为中东的人民币业务中心。

去年1月，中国人民银行与阿联酋央行签署350亿元人民币(56亿美元)的双边本币互换协议。银行业人士称，迄今这项互换协议尚未执行过，但如果人民币需求上升，将可以确保流动性。

如果中国方面像过去几个月在台湾和新加坡那样作出决定，指定银行承担在迪拜的人民币结算交易，这将是非常关键的一步。

“中东地区当然足够大，需要有自己的结算中心，”黄碧娟表示。但她补充说，这还需要取决于一些因素，譬如阿联酋当局的立场和伦敦方面的竞争，目前尚无迹象表明有一致达成。(完)

(编译 郑茵 审校 张荻)

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