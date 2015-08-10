俄外长称美国应该与阿萨德合作打击伊斯兰国武装

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科8月9日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫称，美国应该与叙利亚总统阿萨德合作共同打击伊斯兰国，需要团结所有以该极端武装为“共同敌人”的力量形成国际合力。
美国当前牵头联合力量对叙利亚和伊拉克境内的伊斯兰国武装进行空袭，并与土耳其合作为叙利亚境内的反叛力量提供空中保护。
但莫斯科批评美国未与叙利亚当局协同作战。
在俄外交部周日发布的拉夫罗夫接受俄国家电视台采访内容中，拉夫罗夫讲述了与美国国务卿克里的两次会面情况。
“我们的美国伙伴和中东地区一些国家始终拒绝承认阿萨德是合作方，这很奇怪，”拉夫罗夫称。
“阿萨德在销毁化学武器上是完全合法的合作伙伴，但是在打击恐怖主义方面却不是，”拉夫罗夫称。
拉夫罗夫周二将与沙特外长阿祖贝尔（Adel al-Jubeir）在莫斯科商讨叙利亚和伊斯兰国问题。俄外交部称，他们还将谈及“在全球能源市场加强合作”。
在俄外交部周日发表的讲话中，拉夫罗夫称其已经告诉克里，对叙利亚的空袭很有可能击中错误的目标，并加剧冲突。（完）
发稿：王凤昌 发稿：程芳
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