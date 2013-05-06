中东紧张局势推动布兰特原油升至105美元上方

* 英国假期，布兰特原油成交缩量，交投震荡

* 欧元区PMI下跌，中国PMI不佳

* 布兰特原油较年内低位96.75美元反弹多至9%

路透纽约5月6日 - 布兰特原油周一升逾1%，至每桶105美元上方，交投震荡，因以色列空袭敍利亚令市场忧虑中东供应，这盖过了全球经济疲弱将可能抑压需求的忧虑。

布兰特原油上涨1.27美元，结算价报每桶105.46美元，日内高位在105.54美元，此为4月11日来最高。美国原油升0.55美元，结算价报每桶96.16美元，从日内高位97.17美元回落。

自上周三跌穿99美元后，布兰特原油在过去三天累计反弹了逾6美元，录得2012年8月来最大三日升幅。交易商说，除非全球经济显示强劲成长的迹象，否则投资者可能在布兰特原油目前的水平锁定获利。

交易商表示，布兰特原油表现强于美国原油，凸显欧洲油市对中东紧张局势反应敏感。

布兰特原油较美国原油溢价走宽，收盘时报每桶9.30美元。盘中，该溢价一度收窄至2012年6月来最窄。

周一欧元区企业采购经理人指数(PMI)显示该地区可能在本季陷入更深度的经济衰退。中国4月服务业采购经理人指数增幅为2011年8月来最低。

因英国假期，布兰特原油成交清淡，令价格波动性被放大。成交量较30日移动均值低52%，日内交投区间最宽至1.65美元。

美国原油成交量略多于30日移动均值。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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