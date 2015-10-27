世卫专家称加工肉制品为致癌物

世界卫生组织专家称，食用热狗、香肠和培根等加工肉制品以及红肉可能导致肠癌。报告还称，食用红肉与胰腺癌和前列腺癌之间有关联。IARC将加工肉制品归入与烟草和石棉同类的致癌风险第一级别“致癌”，该级别意味着有“充分证据”表明与癌症存在关联。红肉则被列为“致癌可能性较高”的第二风险级别。路透