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路透中文国际短讯 | 2015年 9月 14日 星期一 14:32 BJT

麦加大清真寺塔吊倒塌 至少107人死亡

沙特民防部门称，麦加大清真寺周五发生塔吊倒塌事故，造成至少107人死亡，另有至少238人受伤。麦加和麦地那清真寺管理局发言人在声明中称，倒塌的塔吊砸到大清真寺的部分建筑。路透

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