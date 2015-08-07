焦点：西方药企在中国市场愈发举步维艰

路透伦敦8月6日 - 由于中国政府加强控制不断上涨的医疗费用，而且价格面临压力，中国市场环境对于西方制药企业变得更加艰难。

中国已超过日本成为全球第二大处方药市场，仅次于美国。该市场最近几年吸引全球制药企业投入大笔资金，但增长速度现已大幅放缓。

据德意志银行最近所做的分析，除了制药商阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)，公布第二季财报的那些大型药企没有一家能在中国市场取得两位数的营收成长。

全球最大的胰岛素厂商、丹麦制药商诺和诺德(NOVOb.CO)周四公布，中国市场营收下降6%，成为又一家令人失望的公司。

诺和诺德将之归咎于糖尿病市场增长下降，加之本地生产胰岛素企业的低价令竞争加剧，而且上季积累了库存。

随着政府扩大医疗保健福利覆盖范围，一些药企高管仍看好中国市场的长期成长前景。据独立咨询机构IMS Health，预计到2018年医药支出将高达1,850亿美元。

但短期前景似乎不那么乐观，医疗改革影响到医药处方，而且一些药品的价格压力也增加。

全球营收最多的药企--诺华制药NOVN.VX执行长Joe Jimenez称，医疗覆盖范围扩大推高成本，中国政府目前正试图控制最近支出的快速增长。

“我觉得有人刻意要让速度放缓一些，”他在上月公布季度财报后称。“除此之外，经济面的情况是，已经明白宣示要朝可持续经济增长转型，而这正导致整体增速下降。”

礼来(Eli Lilly)(LLY.N)新兴市场主管Chito Zulueta称，中国市场增长下滑“相当严重”，从过去几年的15%左右增速，下滑至个位数百分比。

辉瑞(Pfizer)(PFE.N)也表示在华面临定价压力，但称中国仍是未来增长的一大机会。

这都导致西方制药企业的道路崎岖，其中很多已经因一系列贪腐调查受到冲击。葛兰素史克(GlaxoSmithKline) (GSK.L)去年因此类调查遭到近5亿美元罚款。

葛兰素史克执行长Andrew Witty称，在贪腐丑闻打击之后，公司在华业务已有所回稳，不过市场环境并不轻松。

“毫无疑问，我们见到中国整体市场在过去一年左右时间里严重放缓，”他称。(完)

(编译 张涛/李爽/王丽鑫；审校 许娜/戴素萍/蔡美珍)

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