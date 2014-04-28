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市场报道 | 2014年 4月 28日 星期一 10:02 BJT

企业并购：美国制药商Mylan提高对瑞典同业Meda的收购报价

路透纽约/斯德哥尔摩4月25日 - 一位知情人士周五透露，美国非专利药制药商Mylan 提高对瑞典同业Meda 的收购报价，对后者的估值为包括债务在内约90亿美元。

知情人士表示，Mylan本周对Meda的全部股票收购报价提高至每股145瑞典克朗。此前报价每股130克朗，但本月稍早遭到Meda的拒绝。因这一消息尚未公开，该知情人士要求匿名。

不计债务在内，根据Meda已发行股票计算，新报价价值约67亿美元，较Mylan第一次提出收购报价前的Meda股价溢价50%左右。

Meda股票周五稍早在斯德哥尔摩市场暂停交易。此前金融时报报导Mylan提高收购报价后，Meda股价跳涨10%。

Meda发言人拒绝对该报导置评。目前尚未联系到Mylan发表评论。

若成功收购Meda，Mylan将获得欧洲和一些新兴市场的分销渠道，从而扩大在美国以外地区的版图。同时Mylan在专业制药方面的地位也会得到提升。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)
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