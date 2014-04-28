企业并购：美国制药商Mylan提高对瑞典同业Meda的收购报价

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透纽约/斯德哥尔摩4月25日 - 一位知情人士周五透露，美国非专利药制药商Mylan 提高对瑞典同业Meda 的收购报价，对后者的估值为包括债务在内约90亿美元。
知情人士表示，Mylan本周对Meda的全部股票收购报价提高至每股145瑞典克朗。此前报价每股130克朗，但本月稍早遭到Meda的拒绝。因这一消息尚未公开，该知情人士要求匿名。
不计债务在内，根据Meda已发行股票计算，新报价价值约67亿美元，较Mylan第一次提出收购报价前的Meda股价溢价50%左右。
Meda股票周五稍早在斯德哥尔摩市场暂停交易。此前金融时报报导Mylan提高收购报价后，Meda股价跳涨10%。
Meda发言人拒绝对该报导置评。目前尚未联系到Mylan发表评论。
若成功收购Meda，Mylan将获得欧洲和一些新兴市场的分销渠道，从而扩大在美国以外地区的版图。同时Mylan在专业制药方面的地位也会得到提升。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太有跨月的需求。一票券商资调人员直言，