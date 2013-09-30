梅德韦杰夫称俄罗斯需要要新的经济模式

俄罗斯总理梅德韦杰夫周五称，俄罗斯必须削弱国家对经济的主导，改善投资者和企业家的处境，避免经济增长进一步放缓。他在索契的一个年度投资论坛上警告称，若俄罗斯不能调整经济结构、改变对政府投资和支出的过度依赖，可能导致经济增长停滞。图为梅德韦杰夫在此次论坛上发言。路透