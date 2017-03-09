美国医生及医院团体反对共和党医保方案 民主党亦竭力阻拦

路透华盛顿3月8日 - 美国主要医生组织及多家医院团体周三出面，强烈反对共和党提出并得到总统特朗普支持的美国医保改革方案。民主党更是发动猛烈攻势以挫败这一法案。

众议院两个委员会开始辩论并考虑修正这项共和党领袖两天前才公布的上述法案。这项立法的目的在于解除并取代奥巴马医保(Obamacare)法。共和党批评奥巴马医保，认为政府的手伸得太长，败坏了美国医疗保健体系。

保守派人士指责共和党的提案与其要取代的法案没有太大差异，众议院议长莱恩(Paul Ryan)试图缓和他们的情绪。而民主党员则称其是给富人的礼物，将夺走数以百万计的美国民众的保险。

医生及其他医界人士表示，共和党的法案可能导致许多病患丧失保险，并提高医保成本。美国医疗协会(American Medical Association/AMA)的医生团体在一封信函中呼吁资深议员在大幅修改医疗援助法(Medicaid)之前要三思，这是政府为穷人提供的医保计画。

支持奥巴马医保的AMA表示，对于贫困以及生病的美国人而言，如果依照年龄给予税负减免来协助他们购买保险，取代目前依照收入状况给予补助的做法，将会导致参保成本更加高昂，甚至无力参加保险。

美国医院协会(American Hospital Association)、全美基础医院协会(America's Essential Hospitals)以及美国天主教医疗协会(Catholic Health Association of the United States)等七大医院团体也表示反对共和党提案，他们在致国会议员的信函中指出，该提案可能导致那些寻求可负担医保的民众面临“巨大的不稳定性”。(完)