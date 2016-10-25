全年5000亿元中央预算内投资指标任务的99%已经下达--人民日报

路透北京10月25日 - 人民日报周二援引中国国家发展改革委和财政部有关负责人称，截至目前,已下达全年5,000亿元人民币中央预算内投资指标任务的99%，有利于在民间投资动力不足的“空档期”，尽早发挥政府投资引导带动作用。

人民日报报导并称，跟随国务院第三次大督查发现，有部分重大项目进展缓慢，重大项目落地仍存在一些制约因素。

具体来看，部分项目审批程序依然繁琐费时。广西某市一名水利局负责人说，目前水利项目可研前置条件偏多，审批手续繁杂，可研批复耗时长。例如，一个小型水库的前期审批工作一般需要两三年时间，影响了项目实施进度。

资金不足是影响工程进度的重要因素。部分项目因地方财力有限，配套资金难以及时到位；有的项目由于执行中征地拆迁难、拆迁费用增加，项目被迫更改选址或追加投资。有的地方工作思维存在对财政资金“等靠要”的现象，对金融资金不敢用、不想用、不会用。此外，今年南方部分地区遭受洪涝灾害袭击，也影响了部分项目开工建设的进度和成本。

而且，政府和社会资本合作（PPP）模式配套制度建设滞后。海南一名负责城市地下管廊投资管理的企业负责人表示，管廊建设公益性强、投资大、回收期长，由于尚未明晰采用PPP模式后续经营中的回报和退出机制，企业有后顾之忧，项目推动较慢。

部分企业负责人反映，一些部门对城市地下综合管廊等PPP项目的设计施工规定，与住房和城乡建设部门的技术规范有冲突，建议国家尽快统一相关技术规范，推动好事办好。

报导指出，截至8月底，全国各地入库PPP项目总数达10,313个、总投资12.3万亿元。项目落地进入加速期，今年二季度新增落地项目250个、总投资5,000亿元。今年9月，国家发展改革委向社会公开推介2.14万亿元基础设施PPP项目。

针对重大项目落实中存在的问题，报导援引有关部门负责人表示，当前仍需深化“放管服”改革，特别要注意解决行政权力下放过程中“未放开、接不住、没管好”问题，进一步降低市场准入和运行的制度成本。（完）