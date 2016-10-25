全年5000亿元中央预算内投资指标任务的99%已经下达--人民日报

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月25日 - 人民日报周二援引中国国家发展改革委和财政部有关负责人称，截至目前,已下达全年5,000亿元人民币中央预算内投资指标任务的99%，有利于在民间投资动力不足的“空档期”，尽早发挥政府投资引导带动作用。
人民日报报导并称，跟随国务院第三次大督查发现，有部分重大项目进展缓慢，重大项目落地仍存在一些制约因素。
具体来看，部分项目审批程序依然繁琐费时。广西某市一名水利局负责人说，目前水利项目可研前置条件偏多，审批手续繁杂，可研批复耗时长。例如，一个小型水库的前期审批工作一般需要两三年时间，影响了项目实施进度。
资金不足是影响工程进度的重要因素。部分项目因地方财力有限，配套资金难以及时到位；有的项目由于执行中征地拆迁难、拆迁费用增加，项目被迫更改选址或追加投资。有的地方工作思维存在对财政资金“等靠要”的现象，对金融资金不敢用、不想用、不会用。此外，今年南方部分地区遭受洪涝灾害袭击，也影响了部分项目开工建设的进度和成本。
而且，政府和社会资本合作（PPP）模式配套制度建设滞后。海南一名负责城市地下管廊投资管理的企业负责人表示，管廊建设公益性强、投资大、回收期长，由于尚未明晰采用PPP模式后续经营中的回报和退出机制，企业有后顾之忧，项目推动较慢。
部分企业负责人反映，一些部门对城市地下综合管廊等PPP项目的设计施工规定，与住房和城乡建设部门的技术规范有冲突，建议国家尽快统一相关技术规范，推动好事办好。
报导指出，截至8月底，全国各地入库PPP项目总数达10,313个、总投资12.3万亿元。项目落地进入加速期，今年二季度新增落地项目250个、总投资5,000亿元。今年9月，国家发展改革委向社会公开推介2.14万亿元基础设施PPP项目。
针对重大项目落实中存在的问题，报导援引有关部门负责人表示，当前仍需深化“放管服”改革，特别要注意解决行政权力下放过程中“未放开、接不住、没管好”问题，进一步降低市场准入和运行的制度成本。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。