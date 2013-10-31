媒体称中投已同意宏源与申万合并

路透上海10月31日 -据财新网报导，同属中国主权财富基金中国投资公司旗下的两家券商--申银万国证券有意兼并宏源证券000562.SZ，这一计划已得中投公司的全力支持，中投公司内部已批复了两者的兼并案。

宏源证券在周三午市临时停牌后，周三晚间公司公告称，接控股股东中国建银投资公司通知，因筹划重大事项，公司将继续停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。

财新网报导指出，申银万国与宏源兼并的具体方案，如何换股，如何定价，未来是否保留宏源证券的品牌，都有待于兼并计划的进一步推进，目前应尚无定论。

据中国证券业协会网站，2012年申万和宏源的净资产分别为167.8亿元和146.6亿元，分别排名行业第10名和13名，两者净利分别为13.4亿元人民币和8.04亿元，分别排名第九位和12位。若两者合并，按去年数据，无论是净资产、净资本等规模指标，还是营收和净利等业绩指标，都将跻身行业前五位。

中投全资子公司中央汇金投资公司持有申万55.38%股权；中央汇金控股子公司建银投资持有宏源证券60.02%股份。

对于媒体报导申银万国可能与一家A股上市券商合并，申银万国旗下子公司申银万国国际(0218.HK)周三晚间澄清称，申银万国国际及其附属公司并非外界报导所提及交易的任何一方。

宏源证券周三早盘收报8.22元。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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