中国经济筑底及流动性渠道生变 逆回购不能代替降准--中证报

路透上海8月29日电---《中国证券报》周三发表评论文章称,当前中国经济仍在筑底,稳增长目标要求货币政策维持适度宽松,加之今年以来流动性投放渠道已发生根本变化,偏高的存款准备金率已不适于流动性管理,长期看存款准备金率应趋势性下行,因此近来滚动进行的逆回购只能解资金燃眉之急,不能取代下调存准率.

此前央行公开市场已连续九周仅进行逆回购操作向市场提供流动性.其中上周共进行了3,650亿元的逆回购操作,致当周净投放2,780亿元,创下净投放七个月单周新高.

文章认为,虽然逆回购与降准都能投放货币,但逆回购由於期限短,对宏观流动性没有明显改善效果.而存准率高低直接决定货币乘数、进而决定货币供应量大小.

考虑到9月初有大量逆回购到期,若货币政策维持当前谨慎程度,则市场利率将持续偏高.从货币政策空间、稳增长需求还是短期紧张的资金面看,降准必要性进一步凸现.

另外,随着外汇占款增量的减少,甚至下降,其作为央行投放基础货币的渠道作用已有所改变.因此此前主要用於对冲外汇占款的高比例存款准备金率应随之改变.

中国7月外汇占款出现年内第二次月度减少.而1-7月400多亿元的外汇占款月均数值仅为去年月均增数的约二成,显示其趋势性下降态势已较为明显.

文章并称,当今金融市场全球化程度和资本流动性越来越高或越大,货币市场利率和汇率对货币政策预期的敏感性越来越高.央行货币政策操作趋於向价格型调控转变.而中国的金融机构高比例缴存准备金,且收到较低利息,将扭曲市场利率信号,无疑将增大央行宏观调控难度,也不利於金融机构参与市场竞争.

另外,今年以来中国央行推进利率市场化力度加大.从长期看,利率市场化无疑是商业银行未来若干年中面临的最重要挑战;从短期看,尤其是在下半年伊始,利差收窄已给银行业带来巨大压力,提高银行资金使用效率可能将推动宏观调控工具出现深刻变革,因此存款准备金率应呈趋势性下行态势.

今年以来,中国央行已两度下调法定存款准备金率,并两次降息,後者同时伴随着存贷款利率的市场化改革.此前最近一次降息是在7月6日,而上一次降准则是在5月18日.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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