香港《星岛日报》：希腊变天 赖债雷声似靠吓

（1月27日社评）

希腊激进左翼联盟赢得大选，与右翼独立希腊人党合组联盟政府，政治理论上的南辕北辙，无阻两党携手对付共同“敌人”，就是政府为得到国际援助偿还巨债而推行的紧缩政策。

金融海啸后，惯于靠借债应付开支和提供优厚福利的希腊政府，面对无法还债、甚至脱离欧罗的危机，要靠欧盟、欧洲央行及国际货币基金组织合力注资2,400亿欧罗（约2万亿港元）营救，条件就是要由奢入俭，搞好财政。齐普拉斯今天要解决如何终止紧缩又能够获得国际注资的矛盾。

这个说易行难的政纲，引起希腊脱离欧罗体系的疑虑。齐普拉斯赢得大选后，欧罗和欧股曾经急挫，但是跌幅很快收窄，原因是他表明希望继续留在欧罗区，市场期待有关希债注资的谈判有讨价还价的空间。

希腊在紧缩政策下出现经济萎缩更难偿债的恶性循环，国债对国民生产总值的比例由127%升到176%。虽然希腊去年终于回复增长，但国民再没有耐性，齐普拉斯乘势而起，豪言撇债，不过，以不惜脱离欧罗区来争取撇债，只是空洞恫吓。

在齐普拉斯胜算日增时，国民急急去银行提款，1月未完，银行已经流失了相当于600亿港元的存款，比12月快一倍多，大家担心万一存款变成新货币会贬到几乎一文不值。政府赖债后将更没有能力以债借债，除非借高利贷，可能连出粮都有困难，更遑论落实齐普拉斯扩大公务员队伍和改善福利的承诺。

欧盟方面，虽然今天改善了防火墙，抵受得住希腊赖债和脱离欧罗的冲击，但是仍然要承受不菲的政治代价。现时一边有西班牙、意大利等“欧猪”国内反对紧缩的国民，另一边有德国境内不满要接济“大食懒”区的国民，构成把欧罗区撕裂的张力，欧盟各国政府不容希腊变天会带来疑欧派的“欧洲之春”。在紧缩政策方面，德国态度已经稍有软化，见诸上星期欧央行终于同意推出相当于10万亿港元的量化宽松措施。

希腊未来两个月有约375亿港元的债务到期，新政府与欧盟等重启紧急援助谈判势在必行。无论欧盟或希腊，都希望维持欧罗区团结，在这共同基础上，双方现时的叫价会经谈判而缩窄。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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