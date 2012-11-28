《信报》：希腊脱危未安银行重组势险

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
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(11月28日社评)
欧罗区财长与国基会终於达成协议,向希腊发放之前冻结共440亿欧罗援助贷款,其中近半援金指定用作银行资本重组,总算化解了希腊财政崩溃一劫.然而,希腊经济前景一片灰暗,银行系统迄今仍险象环生,按照协议,8年内把债务占GDP比率大幅降低至可持续水平, 近一场赌博.
虽然希腊避过了财政崩溃厄运,但当前经济风雨飘摇,结构性改革举步维艰,显然并没有因获得新贷款而有所改变.希腊中央银行行长前天接受媒体专访时透露,估计2013年希腊国内生产总值会继续萎缩4%.
看深一层,希腊经济持续萎缩和银行业务收缩所引发的债务重组压力,迄今有增无减.目前投入银行资本重组的资源,未必足够填补资本所需缺口.希腊银行股大幅下挫,原因在於市场忧虑减债方案中,以逾30%折扣率回购债券,会削弱银行所持的债券价值,令银行的资本基础进一步萎缩,折射出市场对希腊银行系统性风险的忧虑.
照目前形势看,希腊贷款到位,纾解了短期债务无序违约风险,也为银行业重组带来援助,但经济连续17个季度萎缩,今明2年也难寄予厚望,银行业重组前路可谓风雨连绵.
如今希腊银行业务仍不断收缩,加上资金外逃.另一方面,经济的结构性改革,政府千方百计提高竞争力,基於无法通过 率因素进行,而只能利用内部生产要素,包括劳工成本来挣扎实现,过程痛苦而漫长.可以说,希腊虽暂时脱险却未能久安.达成协议的市场乐观情绪,经一阵刺激,恐怕也难以为继.
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