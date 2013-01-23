香港《经济日报》：日央行缓兵计阻安倍引爆日债

富兰克林邓普顿长期看好中国A股 称MSCI指数纳入A股是大势所趋
路透上海3月28日 - 全球知名投资管理机构--富兰克林邓普顿新兴市场团队主管周二表示，该公司长期看好A股市场，而且A股被纳入MSCI指数已是大势所趋。
（1月23日社评）
日本央行昨宣布明年初实行无限期量化宽松,表面回应安倍政府谷通胀救经济的要求,实因担心通胀引爆日债危机,故采以拖待变之策.明年无限量宽不但属期票,以日本政府"短命"惯性,此期票更可能毋须兑现.
日本政坛向来被揶揄是"卡拉OK政治",首相更替如走马灯,过去7年换了7任首相,如安倍在2006年曾任首相,惟10个月就黯然下台.明年今日安倍是否仍在位无人能料,日央行说明年才印钞,大有与安倍比长命的意味.
日央行耍此手段,因其深知安倍提出的2%通胀目标是饮鸠止渴,若无限印钞令通胀达标,日债势将爆煲,原因有二.
其一,拖垮政府财政.目前10年期日本国孳债息仅约0.72厘,息率一直低企底因是日本已通缩长达20年,令日债的实质回报尚吸引.其二,重创金融体系.现时约8成日债由日本银行业持有,据估计日本银行业所持日债已达其一级资本900%之巨,远高于美国的100%与英国的25%.
日央行去年10月已警告,日债利息若升1厘,日本银行业将出现6.7万亿日圆亏损,很可能引爆银行危机,更恐令信贷再陷收缩拖垮经济.故日央行开出量宽期票是要谋定后动,若能藉此推高复苏预期,令经济现复苏嫩芽,明年就未必要如期狂印钞票;若安倍下台,那无限印钞更可能人走茶凉.
日央行虽极力拖延时间,惟日债危机始终是悬在市场头上的利剑,投资者要趋利避害,就要关注日本通胀与政坛动向,观察日债危机会否加快爆破.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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