香港《信报》：癫市寻宝 创银概念估值皆可取

（4月23日财经评论）

习广思

中证监上周五收市后带来的震荡，经澄清及人行降准后，已烟消云散。上证综指昨天创新高，这头任性的狂牛有点像脱缰之马。恒指重返28,000点之后争持，经周一大跌后，市况迅速收复，近月升浪三宝港交所(0388.HK)、腾讯(0700.HK)及平保(2318.HK)看来已完成回气，领导指数再上。今次反弹更多了中移动(0941.HK)，该股首季业绩佳，周二股价破顶。相信恒指在迈向3万点的路途上，这四大天王将领导大市。4G的推出为中资电讯股带来新希望，今年以来，中移动、联通(0762.HK)及中电信(0728.HK)的升幅分别达26.5%、39%及27.8%。从中移动首季业绩可见，4G业务的影响日增，收入扭转了去年的跌势，按年升3.9%，EBITDA升2.8%，每月每户平均收入为59港元，比第四季的58港元有改善。期内，4G客增长5,300万户，全年增加2亿4G客的目标应该没问题。中移动首季4G客1.43亿个，占中移动总用户人数8.15亿的17.5%，增长空间仍大。

除了中资电讯股，另一类值得买的股票是香港证券股，昨天这批股份普遍高开，但有些高位回吐，表现最佳的是今天供股权除净的海通国际(0665.HK)，升了13.9%；其次是国泰君安(1788.HK)，升9.1%。目前，本地证券股并不廉宜，历史市盈率普遍20倍至25倍，投资者于现价仍追捧，相信是看好未来一两年盈利可以倍数增长。若嫌此板块贵，可把视线转向本地银行股，中银香港(2388.HK)披露，本月中国内地客于该行开设港股户口的数目激增4倍。至于去年2月变身中资银行的创兴银行(1111.HK)，相信亦可受惠北水南下。

创兴银行的证券业务去年分项盈利为7,348万港元，规模不算大，但若以目前香港券商的市盈率25倍计，市值都有18亿港元，占创银95亿港元市值近20%。去年2月，广州市政府旗下的越秀集团收购了创银后，去年业绩已有明显变化，扣除前一年出售创兴银行中心的盈利后，多赚42%，达7.93亿港元；净息差按年增加32基点，总资产增27%，客户贷款增长26%。该公司解释，是跨境贸易融资及企业借贷增长所致。澳门及中国内地的税前盈利贡献2.04亿港元，前一年只是9,026万港元。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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