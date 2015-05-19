香港《明报》：龚如心遗产尘埃落定 期望可尽快造福人群

（5月19日社评）

已故华懋集团主席龚如心留下约830亿元遗产（2012年估值），终审法院昨日裁定华懋慈善基金是「信托人」。按目前已知情况，再没有人就龚如心的遗产提出诉求，因此遗产归属可说尘埃落定，就是由华懋慈善基金在一个监察机构监察下，践行龚如心的遗愿，包括用于设立类似诺贝尔奖等奖项的慈善用途。这笔庞大资财历经沧桑，期望在摆脱争拗之后，龚如心遗产获得妥善营运管理，并以有意义的方式造福人群。

华懋慈善基金角色，终院裁定为信托人

华懋这笔庞大资财归属处于悬而未决状态，断断续续维持了约20年。1990年，创办华懋集团的王德辉被绑架，了无音信之后，直到1997年回归之前，龚如心和家翁王廷歆部署争夺华懋的资产；历经漫长诉讼程序，2005年9月龚如心获终审法院裁定拥有王德辉的遗产。可是不到两年，龚如心在2007年4月病逝，不久即爆发陈振聪与华懋慈善基金争夺她的遗产，再一次历经漫长诉讼。到2011年10月，终审法院判处华懋慈善基金胜诉，接着在2013年7月陈振聪被控伪造及使用假遗嘱罪名成立，高等法院判他入狱12年。

2012年12月，龚如心这笔遗产再爆「争产」官司，这一次是律政司入禀高等法院，要求澄清华懋慈善基金是遗产的信托人而非唯一受益人。历经约1年半，昨日终审法院就遗产归属定谳，除了确定华懋慈善基金为信托人，并运用法庭权力，为超过800亿元的慈善基金订定监管框架。

我们大略缕述争夺华懋这笔庞大资财的几场官司，首先要指出一点，就是华人家族企业不及早做好传承安排，往往会为事业王国和家族后人带来无尽困扰。中国人向来讳疾忌医，避谈生死大事及身后安排，普通人这样做问题还不大，企业王国的掌舵人这样做，却等于把毕生心血打造的事业推向不明朗景况。从龚如心遗嘱连爆官司的事例，说明家族企业妥善传承，不单关乎创办人的心血与名声，也关乎家族后人和企业员工的福祉。

无论创办人是在家族内找营运接班人，或者起用职业经理人，让家族成员退居幕后，现代公司法和信托法都能提供周全的管治架构和规范；纵然不是万无一失，也可以将争产争权的风险大大减少。因此，企业创办人应该趁头脑清醒时未雨绸缪，杜绝心怀不轨人物的奢望。

龚如心的意愿屡受折腾，与她的2002年遗嘱部分条文有关。例如遗嘱要求慈善基金交由联合国秘书长、中国总理和香港特区首长组成的机构监管，虽然语意清晰，但是很难想像被点名的3名人士会直接参与监管工作，使条文在终院昨日裁决之前，形同具文。这可能是龚如心订立遗嘱时，未经法律专业人士考量斟酌的结果；由是观之，终审法院的判辞起着完善龚如心2002年遗嘱的效果。

职业经理人营运华懋，更能落实龚如心遗愿

判辞指出，有关监管机构独立于基金之外，具有凌驾性权力，成员必须拥有不被质疑的品格、经验和判断力，以及拥有管理、营商及经营慈善事业的能力。此外，法庭亦要求检视慈善基金的章程，以及交代如何照顾王德辉家人及员工。龚如心的遗产虽是超过800亿元，但是要善于经营管理才可以源源不绝提供资源，她的中国式诺贝尔奖项和其他慈善事业也才有望持续推行而不虞中断。

现在管理华懋慈善基金的人，以龚家的人为主，终院要求监管华懋慈善基金的计划须由律政司与基金磋商，再交由高等法院审批，此举可以强化基金的营运与管理，有利于可持续发展。

华懋集团历经王德辉与龚如心的努力，营运成功，反映了他们有过人之处。在龚如心病逝前不久，其家人获安排到华懋集团工作，于管理营运华懋集团，看来并未累积和传承太多经验；另外，按龚如心遗嘱的要求，营运华懋集团和管理华懋慈善基金并不是简单的事，极具开拓性，需要更多专业和能力要求。因此，从落实龚如心遗嘱的角度出发，华懋集团与慈善基金都交由专业人士营运和管理，应该是较恰当安排；这样的话，龚家或许稍为退居幕后，由职业经理人负责营运管理，更符合龚如心遗嘱的精神。

王德辉与龚如心辛勤累积的庞大财富，约20年来受官司缠绕，无法及早开展公益事业，未能告慰他们在天之灵。何况在官司之中，一些不堪入目情节暴露人前，对生者是尴尬，对死者则是名誉攸关的憾事。期望终院昨日的裁决之后，环绕这笔财富的不愉快情事都随风而去，日后不会再出现这样那样的官司，而是在华人社会开创一个新模式公益事业；若能成功壮大，并持续发展，则王氏夫妇的贡献将超越时空，成为华人社会学习的楷模。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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