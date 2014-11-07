香港《经济日报》：日本改革不前 弱日圆无力回天

（11月7日社评）

日圆近期急挫，是首相安倍晋三上任后，第二度力遏日圆谷经济。上次弱日圆效应只如烟花般短暂，今次恐亦如此，因日本官民皆缺改革意志，弱日圆治标不治本，长期迷失没出路。

日圆滙价昨曾试穿1美元兑115日圆，创近7年新低，日央行自上周五宣布扩大量宽后，短短数天已累贬近半成。有美资投行昨指日圆短綫纵有反弹，惟在日央行大力印钞下，日圆跌势仍未尽，明年底料低见1美元兑125日圆，即较现水平再泻约一成。

日圆滙价自2012年第三季起大泻，由1美元兑约77日圆，在约一年间最低跌至1美元兑105日圆，累贬近25%，但日本经济却迟迟未见起色，最明显的是截至今年9月，日本已连续27个月出现贸易逆差，反映日圆持续弱势，对提振外贸的实质作用有限。

若借镜上次经验，安倍今次再狠踩日圆，对重振日本经济的作用，恐难乐观。一方面，安倍上任至今，日圆已累贬逾30%，再跌空间有限，否则势跌出祸来。

另一方面，日本经济要走出迷失，必须作大刀阔斧的经济结构改革。惟安倍的改革大计寸步不前，就如关键的劳工改革，取消终身雇用制，至今仍付之阙如，又如藉加入美国牵头的泛太平洋战略经济伙伴关系协议（TPP）以开放市场，却因农业既得利益者等力阻下触礁，反映日本政府以至国民，皆缺改革意志与勇气。

况且，日本经济死结除人口老化、劳动力萎缩外，还有安倍政府冀分阶段上调消费税率，以补债务窟窿。

外界深忧日央上周突放水，或预视安倍将在下月宣布再加消费税率至10%，若如此，势对日本内需挫伤更深，日本经济翻身更难。

在结构改革停滞、上调消费税率的双重打击下，安倍纵再踩低日圆亦只是再放烟花，制造短暂、虚无的繁荣愿景，但烟花散尽后，日本经济仍处漆黑的迷失隧道，脱困无期。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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