《明报》：令计划严重违纪下台 内地贪官污吏难安寝

《信报》：马克龙异军突起 中间派歪打正着
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
（12月24日社评）
全国政协副主席、中国中央统战部长令计划涉嫌严重违纪，接受组织调查，他违反了什么党纪、触犯了什么国法，尚待当局调查公布。不过，贪官污吏寝食难安，相信是中国官场的现实写照。
令计划下台受查，有以下特点。首先，令计划是十八大以来，第4名副国级（国家领导人级别）高官被查，说明中国肃贪反腐并无禁区，也没有不可碰触的大老虎。其次，周永康、苏荣和徐才厚都是从岗位退下来之后出事，令计划则是现职副国级高官涉案下台，有更重要意义。
第三，令计划受查，说明以他为核心的贪腐组合土崩瓦解。
令计划原本官至中国中央办公厅主任，在中国权力结构中，是中国前任总书记胡锦涛的“大内总管”，位居要津，权倾一时，曾经被认为十八大极有可能跻身中国最高权力核心，可是一场车祸改变了一切。
新华社的报导，只说令计划涉嫌严重违纪，接受组织调查，至于涉及什么性质，抵触了什么国法，尚待调查公布。
徐才厚、周永康以至令计划曾经分别是军务、政务与党务的大老虎，他们先后出事，说明身为总书记、国家主席、中央军委主席的习近平，已经牢牢掌握了权力，可以驾驭大局。
习近平推动的变革，特别是端正党风、整顿军队歪风，已经为内地官场带来新风尚，一些不当情况已经收敛或消失。
还有一个现实问题，就是内地贪官究竟有多少，根本难于估计，因此反贪腐只有抓人一招，不能治本。检视中国历史，习近平若能使反贪腐成为中国官场的基因，则这是他对于这个民族和国家立下的丰功伟绩。
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执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
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