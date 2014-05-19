《星岛日报》：争议搁置不成 南海冲突添忧

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
(5月19日社评) -
越南民众原于昨天举行全国性大规模反华游行，但遭当局强力压止。但暴乱暂平，不等于局势缓和，相反，南海局势正持续升温，领土和领海纠纷在可见将来都无法化解，同时成为美国牵制中国的工具。
南海成为美国对中国包围链中最易擦枪走火的一环。中国、马来西亚、越南和菲律宾所声称的领土和领海疆域，多所重叠，各自占有部分岛礁及进行开发。
中国曾经就南海提出「搁置争议、共同开发」的建议。可是，共同开发的目标从未实现，搁置争议只是大家各自表述其主权立场，而且不断各自开发资源和进占岛屿。至于制订《南海行为守则》，美国积极透过越南和菲律宾列入东盟议程，但是所倡议的内容难获中国接受，而东盟部分成员又不愿卷进南海争议漩涡，至今都没有成事。
中国近年海军实力突飞猛进，正积极提升对南海的控制实力，近期成立包括东沙、南沙和西沙群岛的三沙市行政区域，在争议海域钻探石油，与越南及菲律宾武装船舰对峙。这些行为的代价，除了影响对菲越的关系，更让「重返亚洲」的美国描述中国以大欺小，藉词加强干预，增加在南海的军事实力，奥巴马最近访菲，即签署协议加强军事合作。
菲越有美国撑腰，中国又绝不退让，冲突风险正不断提升，虽然各方都不希望爆发大规模战争，但是小规模的武装冲突并非不可能。
由于中国国力增强，即使没有战争，都会引起「中国威胁论」。中国在增加对南沙控制之外，还需要说服东南亚其他国家，愿与大家和平共处，共同发挥最大利益。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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