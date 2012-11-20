香港《经济日报》：习近平首务反贪腐 许胜不许败

（更正）大摩称中国不用担心债务危机 未来两三年债务率增速将放缓（2月24日）
路透上海2月24日 - 国际投行摩根士丹利中国首席经济学家邢自强周五表示，虽然外界对中国债务规模及坏帐风险仍存在担忧，但他认为中国发生债务危机的风险很低，而且随着中国名义经济增速加快，未来两三年中国债务率增速将明显放缓。
(11月20日社评)
中共总书记习近平甫上任便屡提反腐关系党国存亡,无疑向人民许下承诺,未来10年将以反腐为首务.民众对他矢言反腐固乐观其成,惟要真正收效,就必须做到申报、严查并举,即攻坚财产申报公示制,与强化法治惩治腐败.
习近平席未暇暖便一再高调提及反腐,释出两个政治讯号.一是习近平一上任便触及敏感的反腐问题,反映中共领导层交班迅速,已担任国家副主席5年的习近平毋须再多花时间摸清形势.二是习近平上任後即在首个政治局学习会上厉言反腐,反映他要将反腐提升至未来10年的头号任务,亦成为民众检视其施政成绩的首要标准.
要真正做出前人未竟的反腐成绩,习近平须在申报、严查作双管齐下谋大突破.在申报方面,目前内地已试行官员财产申报制,惟申报内容有限、申报资料更不公开,令反腐功效大打折扣.阳光是最好的防腐剂,故须推行官员全面财产申报制外,更重要的是向外界公示官员与其家属的财产资料,公开地让人民监督,约束官员行止.
除申报外更要严查,新任中纪委书记王岐山素有“铁面”形象,加上他有金融与地方工作经验,熟悉官场运作与财产转移伎俩,故外界对他加强执行党纪肃贪期望甚殷.惟除党纪外,中央更要加强法治,令司法系统可独立,无畏地严查人民举报的贪腐案件,做到依法反腐,纠正党大於法,严惩贪腐官员.
反腐成败不但关系习近平的历史评价,更关系中共能否保住执政地位、国家能否突破发展瓶颈,习近平与其新班子的反腐工作,可说只许成功不许失败.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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