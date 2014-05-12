《信报》：新国九条维稳A股 资本市场刮骨改革

《信报》：马克龙异军突起 中间派歪打正着
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
(5月12日社评)
中国国务院上周五公布对资本市场进行全面改革的“新国九条”方案。在当前A股陷入低迷、经济增速放缓、结构调整亦到了关键时刻之际，金融改革依然全力推行，反映中央不仅有“救市”之心，并且锐意通过改革资本市场，协助经济有效转型。短期而言，此举虽然未必能够扭转A股的跌势；长期来说，对中国资本市场的发展影响深远。
上海证券综合指数上周五收市下挫至2,000点边缘。今年以来，上证跌幅有5%，市盈率亦跌破十倍，在成熟市场已然是投资价值的底线。细看目前A股现况，缺乏长期投资资金、海外优质机构投资者如凤毛麟角，一直是发展“死穴”。
据资料显示，2012年底，中国直接融资占比只有约42%，远低于美国（87%）和日本（74%）。事实上，以银行贷款或间接融资的经济体，金融风险不仅高度集中在银行体系，对中国来说，由于银行贷款有乘数效应，因而无可避免使广义货币（M2）不断急速膨胀至逾110万亿人民币的惊人规模，埋下隐患。
中国只有强化资本市场的直接融资功能，改变目前扭曲和失衡的结构，才能为产业和企业的转型和升级、大规模城市化建设提供资金来源和动力，从中有效释放出“改革红利”。
今次国务院出台“新国九条”，维稳A股之心呼之欲出。但毕竟《意见》只是整体改革框架，短期对A股走势的提振作用有限；要落实改革，还须证监会逐项推出具体措施，才能见诸成效。无论如何，只有把资本市场脱胎换骨，中国深化改革和经济转型才有真正的希望。
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执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透北京4月24日 - 中国大型投行--中金周一发布报告称，中国一季度资本外流有望更明显放缓，主要原因可能是外汇贷款进一步增加、直接投资流出减少以及出口商结汇上升。随着人民币贬值预期进一步淡化，2017年资本外流可能明显放缓。相应地，去年四季度开始实行的一些临时性质的资本管制措施有望放宽或取消。