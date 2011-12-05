《路透精英汇》广告商更谨慎 媒体高管看淡2012

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
路透纽约12月2日电（记者 Yinka Adegoke）---北美和欧洲媒体高管表示，2012年全球经济增长将放缓，他们也已屈从广告商的要求，提供期限更短、更为灵活的服务，以防危机再现。
广告收入是媒体的生命之血，企业好不容易提高了广告支出，2007-2008年那样大幅削减广告预算的情况可能不会重演。
不过参加本周在纽约、伦敦和巴黎举行的路透全球媒体峰会的高管们称，广告商近几个月变得更加谨慎，纷纷希望回避欧元区未来和美国政治等的不确定性。
在全球范围内，广告协议和其他商务合作协议都在进行重估和改造，这意味着，正常情况下持续六至九个月的协议，将被缩短至仅有两三个月，甚至更短。
赫斯特杂志集团（Hearst Magazines）总裁David Carey说："这是很短视的思维。广告商曾购买过未来三四个月的纸媒广告，有时甚至是四五个月的，目前大家只会购买未来一两个月的广告。"
今年秋季，外界对欧元区解体的担忧，令世界市场动荡数周。企业也重新考虑如何支配广告费用等之前做出的计划，并审视其他预算中的经济敏感部分。
全球最大广告公司WPP(WPP.L)执行长苏铭天（Martin Sorrell）称："做生意不能假想某事会发生，而要考虑若它不发生应如何应对。"
Interpublic Group(IPG.N)旗下Universal McCann全球执行长凯莉（Jacki Kelley）表示，广告商在近几个月采取明显"更谨慎的态度"。
她说："广告商仍在投放广告，尽管投放量没有大幅缩减，但他们倾向於期限更短的广告，态度也更谨慎。"
凯莉预计，明年美国广告支出将小幅上升2-3%，而全球广告支出增幅则能达到5%。
全球第三大广告公司Publicis(PUBP.PA)执行长莱维（Maurice Levy）说："是世界末日到来了么？我认为不是。当前存在一些严重问题，我们能否找到出路？对此我有很多理由觉得有希望。"
一个值得庆幸的方面是，美国等国家的企业资产负债表仍很健康。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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