《路透精英汇》FT称黑莓在企业高管眼中已今不如昔

路透纽约6月14日电(记者 Jennifer Saba/Yinka Adegoke)---英国《金融时报》(Financial Times)预计，由於市场份额遭到苹果(AAPL.O)iPhone和谷歌安卓手机的蚕食，黑莓智能手机对企业高管的重要性下降。

《金融时报》网站负责人罗布·格里姆肖(Rob Grimshaw)表示，在开发应用平台时，根据优先顺序，由加拿大Research In MotionRIMM.O公司生产的黑莓手机排在第四位，甚至排在微软Windows 8之後。

格里姆肖在路透全球媒体和技术峰会上表示：“我们一直在下调黑莓的优先排名。”

“我们会为黑莓开发应用，但其重要性却越来越低。黑莓依然在企业界占一席之地，但已失去主导地位。”

在利用新战略实现数字媒体创收方面，《金融时报》一向是纸媒中的领头羊。过去十多年，该报一直对网站实行付费访问的策略，并开发了iPhone和安卓手机的应用。

为回避苹果对用户数据和收入分成的控制，《金融时报》网站去年夏天拒绝在苹果iTunes Store中发布应用，而开发了一款基於Web的应用。

很多内容供应商很担心不能进入苹果应用商店中，因很多消费者拥有iPad和iPhone。

格里姆肖表示，不在苹果应用商店中发布应用不会损及其吸引数字用户的能力。

“我们创办於1883年，我们不需借助苹果来推广。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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