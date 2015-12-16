中资对海外媒体娱乐产业的并购看重优质内容和技术--Raine

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海12月16日 - 专注于TMT（科技、媒体和通信）的美国投资银行Raine集团高层周三表示，中国企业对于海外媒体、娱乐、体育等TMT领域的并购，主要看重是海外企业的优质内容、专业知识和技术，以及全球发行渠道。
Raine中国子公司--瑞海恩投资咨询（北京）公司合伙人梅语萍指出，随着中国企业在海外并购的经验越来越丰富，信誉度得到明显提高，同时又带着巨额资本和进入中国市场的预期，因此海外媒体娱乐业对来自中国企业的并购意向，反应一般较为积极正面。
“中国企业往往看重的是优质内容、专业知识和技术，希望收购后带回国内发展。”她说。
对于近期中资企业纷纷进军海外体育产业现象，她评价说，目前拥有优质内容已越来越重要，有各种变现渠道，且版权或内容的价格越来越高。中国公司不仅在国内发展自己的IP（内容），也会购买国际IP并寻求与中国市场的合作。
华人文化和中信资本近期联手向英超劲旅曼彻斯特俱乐部的母公司--城市足球集团注资4亿美元，获得后者13%股份，Raine担任该项交易的财务顾问。此前华人文化投资的体奥动力以五年80亿元人民币价格拿下中超足球联赛版权；而万达集团今年先后入股马德里竞技足球俱乐部、盈方体育传媒以及美国WTC，乐视体育入股世界体育集团（WSG）并获得亚足联三年赛事版权。
“媒体版权仅仅是一种变现形式，中国公司有很强的动力来收购有关体育的资产。”梅语萍认为。
她指出，体育无国界，而且全球范围内，现场体育都是最强大的内容引擎，将带来更为明显的发展机会，世界上主要的职业体育联盟都位列顶尖的媒体娱乐公司。但在世界很多地方，体育还远没有专业化和市场化，因此体育产业未来将保持其在媒体娱乐市场中的领先地位。
近年来，中国企业与美国好莱坞的合作亦是不少，例如弘毅投资入股美国独立电影公司STX，华人文化与华纳兄弟成立合资电影公司旗舰影业，以及华人文化和方源资本向IMAX中国融资8,000万美元，Raine均参与其中，并且正在参与多项中美合作项目。
梅语萍还表示，好莱坞具有强大的内容制作能力，中国有着庞大的电影市场，中国与好莱坞的合作将创造双赢局面。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。