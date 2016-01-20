稳增长同时防范风险 需政策进一步加大宽松力度--中证报社评

路透北京1月20日 - 中国2015年经济增速创出25年来最低。中国证券报周三发表社评指出，2016年经济增长既面临挑战也存在不少机遇；稳增长同时防范风险，需要政策进一步加大宽松力度。稳健货币政策仍将发挥重要作用，将存款准备金率、利率调节和公开市场操作相结合，确保金融体系流动性平稳和市场利率保持在合理水平。

评论并称，预计今年外需对增长的拉动作用有限，应继续扩大内需在稳增长中的作用。在消费增长平稳的前提下，投资对全年增长目标的实现至关重要。因此，进一步简政放权，改革投资管理体制，加大金融支持力度，才能确保投资增速保持在较高水平。

“可以根据市场流动性水平和外汇占款变动，适时下调存款准备金率。同时，由于资本回报率下降水平快于市场利率，央行仍需要通过多种途径引导市场利率水平。此外，还应加大对市场利率和汇率走势预期的管理，给予市场较平稳明确的预期，避免出现阶段性时点的利率、汇率剧烈波动。”社评称。

在宏观调控政策方面，社评认为，积极财政政策还有很大空间。目前中国处在产能过剩治理的重要节点，经济增速下行，资本波动压力较大，货币政策施展的空间受到不少限制，此时财政政策需要更多发挥效应，进一步提高财政预算赤字规模和赤字率，财政赤字率可以提高到3%左右。加大对公共产品和公共服务的投入，实施结构性减税，激发民间投资动力。

中国2015年经济增速正式降档至“6时代”；展望2016年，去产能、去库存对投资和工业的重压依旧，新旧经济增长动力转换仍青黄不接，预计经济增速将再下一个台阶。

中证报社评亦认为，在改革的同时，应加快产能出清，提高企业运行效率。一方面加大淘汰过剩产能的力度；另一方面加速国企改革，提高国企运行效率；此外，对产能过剩问题的解决也离不开房地产市场的健康发展，采取综合措施推进房地产去库存与消化过剩产能密切相关。

此外，应该看到，加快产能出清，必将伴随着银行不良资产的增加。淘汰落后产能政策需要与金融政策密切配合。一方面，对于需要淘汰的落后产能，银行要敢于切断“输血”管道，避免资源浪费；另一方面，要采取多种手段处理因此增加的银行不良贷款问题，避免银行坏账高企引发金融风险。

同时，随着中国对外开放水平提高和国际金融市场波动性加剧，今年尤其要加强对系统性金融风险的防范。一方面，通过完善宏观审慎评估体系，提高金融机构抗风险能力；另一方面，建立相应的机制和工具，加强对股票市场、债券市场、外汇市场监管，防范市场风险交叉传染。（完）