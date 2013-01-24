《信报》：英国向欧盟扭计 退欧变争利筹码

雄安新区未来10-20年投资总量料达1.2-2.4万亿元人民币--大摩
路透上海4月7日 - 国际投行摩根士丹利最新报告预计，中国新设立的雄安新区，承接北京的“非首都”功能，将吸引大量投资和人口，预计未来10-20年雄安新区吸纳的投资总量料达1.2-2.4万亿元人民币。
（1月24日社评）
英国是否退出欧盟?首相卡梅伦昨天终于开腔表示,若赢得2015年大选,将重新检讨英国与欧盟的关系,在新5年任期内启动全民公投,以定去留,无疑为欧洲一体化前景抹上一片阴影;"退欧"也变成向欧盟施压,重订关系的争利筹码.
作为金融贸易国,英国脱离欧盟,害大于利;统一的欧盟对英国也利多于弊,而且脱欧也会削弱英国在欧洲的政治影响力.在卡梅伦讲话前,英商界便警告,一旦英国脱离欧盟的阴霾在伦敦上空飘荡,这种不确定性风险,会冲击区内其他国家厂商到英国投资的意欲和积极性.
英国最希望继续享受国家主权的高度自主性,又可分享欧盟一体化的经济利益.不过,鱼与熊掌很难兼得.照目前形势观察,卡梅伦所宣布的公投决定,虽然未必激化“退欧潮”风险升温,却进一步突显了欧盟国与英国之间多维度的利益矛盾.
今年欧债危机的主要风险,其一来自德国和意大利大选结果的变化,其二是"退欧"背后所蕴含不同国家实力、南欧北欧经济结构失衡、国家主权让渡等,由此形成的多维度利益矛盾的激化.
卡梅伦政府以公投决定是否退欧,明显也带有博弈成分,据此争取未来同欧盟商定关系时,对于超主权欧盟的决策,英国争得更大的裁量接受自主权.可以说,欧洲一体化的进程,在主权让渡和利益矛盾的制约下,只能蹒跚前行.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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