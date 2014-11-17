联发科技芯片独辟蹊径 引发廉价智能手机热潮

路透台北11月17日 - 十年前，诺基亚 和摩托罗拉等手机巨擘基本上不会理睬台湾联发科技 生产的芯片，而是雇用大量工程师对电子部件和电路系统进行评估。

快速前进到智能手机时代。

智能机市场中充斥着中国手机制商，他们推出廉价手机与苹果 和三星电子 争夺市场份额。台湾的联发科技是廉价智能手机兴起的推动者。奉行薄利多销策略的手机制造商对联发科技的芯片青睐有加。

联发科技最先将镜头和扬声器等硬件与低成本芯片进行功能集成。这种系统级芯片（SoC）让手机制造商不再需要自己花钱寻找和测试能够与其采购的芯片相匹配的部件。这反过来有助于手机厂商降低产品价格，并借此在过去一年从业界领导者三星电子手中夺走了10个百分点的市场份额。

市场研究机构IDC的数据显示，拜系统级芯片所赐，2018年智能手机价格将从现在的每部314美元降至267美元。这与苹果最新的iPhone 6 Plus在美国市场的起售价749美元形成鲜明对比。

联发科技称，系统级芯片让其获得除三星电子和苹果之外各手机品牌的青睐。这项技术帮助小米在三年内一跃成为全球第三大智能手机企业，对谷歌 的Android One在印度市场也将发挥类似作用。

“你可以把联发科技想象成类似麦当劳的连锁加盟业务模式，”联发科技首席财务官顾大为(David Ku)告诉路透。“麦当劳为你提供所有必须的设备，这样你最初的投入成本将会低很多。”

联发科技的系统级芯片战略帮助其市值在不到三年内增长了125%，升至7,158亿新台币（233.9亿美元）。

这项战略涉及与将近200家中国零部件制造商以及手机组装企业的合作，这些企业向联发科技的智能手机客户提供与其芯片兼容的零部件。

联发科技早在功能机时代就建立了自己的供应网络。该公司表示，当时芯片行业巨头将芯片销售给大型手机制造商，后者雇用数千名工程师对包括屏幕在内的零部件进行测试，以确保芯片能够正常运行。

“他们实际上对与联发科技合作根本就没有兴趣，”顾大为提到手机制造企业时说道。

为了实现差异化发展，联发科技开始在自己的芯片上做硬件集成，并瞄准在采购和独立进行零部件测试方面能力有限的手机企业。这降低了进入手机行业的门槛，降低了成本并帮助手机生产商实现产品的快速上市。（完）