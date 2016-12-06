人民币汇率有条件保持合理均衡水平上的基本稳定--货币网

路透北京12月6日 - 中国货币网周二刊载特约评论员文章称，11月份人民币在全球货币体系中仍表现出稳定的强势货币特征，总的看人民币汇率有条件继续保持合理均衡水平上的基本稳定。

文章称，国内经济运行中的积极变化和亮点增多：“三去一降一补”取得积极成效，工业、投资、消费稳中有升，服务业加快发展；11月官方制造业PMI进一步升至51.7，财新PMI虽有小幅下行但仍保持在扩张区间；历史上四季度往往也是中国出口旺季，贸易顺差有望继续保持高位；随着债券市场对外开放和人民币加入SDR，境外投资者增持人民币债券对资本流入的积极作用也将逐步显现。

“总的看，人民币汇率有条件继续保持合理均衡水平上的基本稳定。”文章并称。

文章指出，11月以来，受美国经济继续向好、美国大选特朗普胜选引发的乐观情绪等诸多因素影响，市场对美联储12月加息的预期进一步升温，对未来美联储加息幅度和频率的预期也出现了一些变化，美元大幅走强。

“尽管受外部环境变化影响，11月份人民币对美元汇率也贬值了1.69%，但与其他主要非美货币相比贬值幅度仍然较小，人民币对一篮子货币汇率继续保持小幅升值，人民币在全球货币体系中仍表现出稳定的强势货币特征。”文章称。

文章显示，11月CFETS人民币汇率指数基本上都在94上方运行，继续保持着较小的波动幅度。总体上，三个人民币汇率指数两升一贬，人民币对一篮子货币汇率有所升值。

文章并指出，当前，市场对美联储12月加息的预期已趋于一致，美元指数呈高位盘整的态势，但受意大利“宪改”公投失败等事件影响，未来走势仍存在不确定性。

人民币兑美元即期周二放量小幅收升，中间价则大涨近300点创出六个月以来最大单日涨幅。交易员称，市场继续修正前期过于强势的美元走势，中间价创出三周高点，但客盘仍视为逢低购入美元的良机，购汇汹涌致午后人民币缩减涨幅，大行不得不继续提供美元流动性。（完）

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