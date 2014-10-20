澳洲新股：健康保险公司Medibank拟通过IPO最多融资48亿美元

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
如果Medibank的融资额高于46亿澳元，则澳洲国企首次公开发行(IPO)的最大规模当属澳洲电讯 ，后者1997年上市融资140亿澳元。
Medibank上市是更大规模私有化计划中的一个关键部分，旨在缓解政府所称的债务危机。
州和联邦政府已经确定价值约1,200亿澳元的资产，可能在未来两年出售，其中包括港口和电力网络。
参与Medibank上市准备工作的银行人士称，他们将上市时间提前一个月至11月，是为了赶上对IPO的强劲需求，不是因为担心市场波动。自8月上市计划宣布以来，澳股价值已经下跌7%。
今年将是澳洲IPO最繁荣的一年，前九个月IPO融资规模较上年同期增加4倍还要多，Medibank的IPO规模将是今年最大。
医疗保健企业在资本市场的融资表现活跃，今年排在Medibank之后规模第二大的IPO是民营医院运营商Healthscope Ltd ，该公司上市筹得22.6亿澳元。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。