澳洲新股：健康保险公司Medibank拟通过IPO最多融资48亿美元

如果Medibank的融资额高于46亿澳元，则澳洲国企首次公开发行(IPO)的最大规模当属澳洲电讯 ，后者1997年上市融资140亿澳元。

Medibank上市是更大规模私有化计划中的一个关键部分，旨在缓解政府所称的债务危机。

州和联邦政府已经确定价值约1,200亿澳元的资产，可能在未来两年出售，其中包括港口和电力网络。

参与Medibank上市准备工作的银行人士称，他们将上市时间提前一个月至11月，是为了赶上对IPO的强劲需求，不是因为担心市场波动。自8月上市计划宣布以来，澳股价值已经下跌7%。

今年将是澳洲IPO最繁荣的一年，前九个月IPO融资规模较上年同期增加4倍还要多，Medibank的IPO规模将是今年最大。

医疗保健企业在资本市场的融资表现活跃，今年排在Medibank之后规模第二大的IPO是民营医院运营商Healthscope Ltd ，该公司上市筹得22.6亿澳元。(完)