独家：默克加入竞购抗癌药生产商Medivation--消息

路透8月17日 - 消息人士透露，美国制药大厂默克(MRK.N)本月稍早加入竞购抗癌药生产商Medivation MDVN.O，至少有五家药厂表达了竞购意向。

对Medivation的浓厚兴趣，反映出癌症新疗法前景广阔，可能为厂商带来数以十亿美元计的回报。

消息人士并称，赛诺菲(SASY.PA)、辉瑞(Pfizer)(PFE.N)、Celgene Corp (CELG.O)和Gilead Sciences Inc (GILD.O)均提出了收购意向。部分消息人士称，Medivation将与潜在买家进行深入探讨，并要求他们确定报价。

消息人士要求匿名，因出售进程的细节属于保密信息。Medivation和辉瑞拒绝置评，未能立即联系到赛诺菲、Celgene、Gilead和默克置评。

Medivation 7月称，已同意向赛诺菲提供保密信息，此前后者放弃了替换Medivation董事会的努力。

Medivation已拒绝了赛诺菲的两次收购报价，最新的收购报价为每股58美元现金，另外还有与Talazoparib销售业绩相关的每股3美元或有价值权(CVR)。Talazoparib是Medivation正在开发的抗乳腺癌药物。

受此消息提振，Medivation股价一度上涨5%，周三收盘涨2%至66.48美元，市值达到109.8亿美元。

赛诺菲想收购Medivation，以便在利润丰厚的肿瘤治疗领域拓展业务。该公司正在寻找新业务，以弥补糖尿病营收下滑的影响。

对于默克而言，收购Medivation将与其现有癌症治疗药物组合形成互补，其中包括Keytruda。Keytruda在刚刚兴起的免疫肿瘤治疗领域处于领先地位，该领域料将产生逾50亿美元的营收。

Medivation本月稍早在第二季业绩电话会议上公布，其主要药物Xtandi仍实现两位数百分比的同比增幅，确认该公司对全年营收增长逾50%的预期。

Medivation还提到Talazoparib的后期试验数据正面。Medivation认为Talazoparib将会在该公司的长期价值中占据相当大的一部分。(完)