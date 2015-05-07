Alexion同意以84亿美元价格收购同业 扩展罕见病药产品线

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透5月6日 - Alexion Pharmaceuticals(ALXN.O)周三称，同意收购Synageva BioPharmaGEVA.O，以增加罕见病药物产品种类。交易作价84亿美元，比后者市值高一倍以上。
Alexion愿付出让人瞠目结舌的溢价收购Synageva，说明医疗保健行业大型并购之风仍然高涨。这也凸显罕见病药品的吸引力，这类药品定价可以特别高，又基本不会遭遇付款人的阻力，因为病人数量有限。
Alexion的独家药品Soliris处于全球最昂贵药物之列。这种药被用于治疗极其罕见的两种威胁生命的症状，每年花费可超过50万美元，2014年带来22.3亿美元营收。
两家公司研发中的待投产药品，将使Alexion拥有治疗11种疾病的八种临床试验阶段药物。其中包括Synageva的Kanuma。该药用于治疗一种导致血液和肝脏脂肪堆积、而且可能致死的罕见病症。
Alexion执行长David Hallal表示，相信Kanuma营收最终能超过10亿美元。
“我认为Alexion想要有一番大作为。这样的机会并不太多，所以这是他们很重要的一次出击，” BioShares Biotechnology Funds的资产配置经理Paul Yook说。该基金持有这两家公司的股票。
Yook说，这项宣布可能让Alexion成为并购目标。“之前对它有兴趣的人，如果不想连Synageva一起收入囊中的话，现在就得快点儿采取行动了。”
Alexion提出的收购价为每股115美元现金加上0.6581股Alexion股票，或相当于Synageva股份每股225.92美元，比周二收盘价95.87美元高出一倍多。
“虽然部分投资者对此估值瞠目结舌，但我们认为Synageva对外已披露的研发成果仅是一小部分而已，”Baird Equity Research分析师Christopher Raymond说。
Synageva股价周三大幅飙升，常规交易时段收涨112%，报203.39美元。Alexion盘中低见150.06美元，终场收低8%，报155.01美元，显示投资人不满Alexion所同意的收购价。
Alexion的财务顾问是Lazard和摩根大通。高盛为Synageva提供顾问服务。(完)
(编译 王丽鑫/李婷仪 审校 徐文焰)
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