美国大型制药商在五年回报最佳排名中占绝对优势--BCG报告

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约5月3日 - 波士顿咨询公司(BCG)周二公布的一项分析显示，在全球大盘股五年回报年度排行的前十名中，美国制药公司占据主导地位。
制药公司Regeneron Pharmaceuticals (REGN.O)以股票年平均总回报率75.3%的成绩名列榜首。艾尔建(Allergan) (AGN.N)和Gilead Sciences (GILD.O)分别以43.4%和41.4%位居第二和第三名。
市值超过40亿美元的公司才会被考虑排名，名次则根据2011-2015年期间的股价涨幅和股息收益来计算。被分析的个股约有2,000支。
大型制药公司共计有四家进入前十。第四家制药公司Biogen (BIIB.O)排在第六的位置。
前十名中有七家是美国公司。
一些科技和媒体公司也榜上有名，包括南非的Naspers (NPNJn.J)、中国的腾讯(0700.HK)和总部在美国的Netflix (NFLX.O)。
BCG报告显示，除医药股之外，过去五年为股东提供回报最高的行业还有医疗保健服务、媒体出版、以及旅游观光。包括石油、金属和矿产业在内大宗商品行业则排名垫底。
自从BCG从1999年开始发布这份分析报告以来，共有89家公司上榜，但二度上榜的不到一半。
只有19家企业上榜三次或更多，其中包括苹果(AAPL.O)、亚马逊(AMZN.O)、Ambev SA (ABEV3.SA)以及中国的百度(BIDU.O)和腾讯。(完)
(编译 郑茵 审校 许娜)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。