美国大型制药商在五年回报最佳排名中占绝对优势--BCG报告

路透纽约5月3日 - 波士顿咨询公司(BCG)周二公布的一项分析显示，在全球大盘股五年回报年度排行的前十名中，美国制药公司占据主导地位。

制药公司Regeneron Pharmaceuticals (REGN.O)以股票年平均总回报率75.3%的成绩名列榜首。艾尔建(Allergan) (AGN.N)和Gilead Sciences (GILD.O)分别以43.4%和41.4%位居第二和第三名。

市值超过40亿美元的公司才会被考虑排名，名次则根据2011-2015年期间的股价涨幅和股息收益来计算。被分析的个股约有2,000支。

大型制药公司共计有四家进入前十。第四家制药公司Biogen (BIIB.O)排在第六的位置。

前十名中有七家是美国公司。

一些科技和媒体公司也榜上有名，包括南非的Naspers (NPNJn.J)、中国的腾讯(0700.HK)和总部在美国的Netflix (NFLX.O)。

BCG报告显示，除医药股之外，过去五年为股东提供回报最高的行业还有医疗保健服务、媒体出版、以及旅游观光。包括石油、金属和矿产业在内大宗商品行业则排名垫底。

自从BCG从1999年开始发布这份分析报告以来，共有89家公司上榜，但二度上榜的不到一半。

只有19家企业上榜三次或更多，其中包括苹果(AAPL.O)、亚马逊(AMZN.O)、Ambev SA (ABEV3.SA)以及中国的百度(BIDU.O)和腾讯。(完)