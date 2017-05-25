独家：美国参院共和党领袖担心医保法案难通过 但对税改感到乐观

路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。

麦康奈尔接受路透专访时称，医保和税改仍是共和党立法议程上最优先考虑的两个任务，并称他尚未就其中任何一项议案与少数派民主党接触，因为两党之间的分歧过大。

麦康奈尔还表示，共和党控制的众议院5月4日通过医改议案后，参议院又拿出了自己的医改议案，他还未要求白宫参与，但未来可能这么做。

但若缺少了民主党的配合，则会让麦康奈尔很难实现这些雄心勃勃的目标。这些目标也是特朗普总统首要考虑的政策议题。推翻奥巴马医保是特朗普去年竞选时做出的主要承诺之一。

当被问及参议院共和党人为商讨确定医保法案相关规定在幕后所做的工作时，麦康奈尔称，“目前我不知道如何达到50(票)，但这是目标，我不打算臆测(法案的)具体构成，因为这没什么用。”

共和党在参议院占有52席对48席的多数优势。如果投票出现50-50的平局，身为共和党人的副总统彭斯将会来投出打破平局的一票。

麦康奈尔在采访一开始就表示，“在医保问题上挖不出太多新闻。”他也没有讨论自己可能希望什么样的规定进入该议案，也没有透露什么时候会拟出一份草稿提供给普通共和党参议员，评估他们的支持率。

另一方面，他称，税改立法获得通过的希望“相当大”。虽然此事难度也不小，但他认为，“在我看来并不会像医保法案那样有挑战性。”(完)