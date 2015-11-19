2020年全球药物支出料达到1.4万亿美元--IMS

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透11月18日（记者 Bill Berkrot） - IMS HealthIMS.N周三公布的预估显示，2020年全球药物支出将达到1.4万亿美元，受新兴市场医疗保健提升和癌症等疾病的高价新药拉动。
今年全球药物支出约1.07万亿美元，上述预测数据表明未来五年全球药物支出的复合年均增长率将为4-7%。报告名为《2020年全球药物使用》（Global Medicines Use in 2020），由艾美仕医疗保健信息研究所（IMS Institute for Healthcare Informatics）发布。
报告称，未来五年将有约225个新药上市，其中约三分之一是癌症药物，以及价格可能特别高的罕见病药物，还包括治疗自身免疫性疾病和心脏病的药物。
报告预计，专利到期料削减1,780亿美元的品牌药支出，其中410亿美元来自生物药，因为更廉价的生物仿制药被更加广泛的使用。
报告称，发展中国家健康体系的扩大将让更多人能够获得廉价的仿制药，这也会令2020年的支出提高。
IMS预计，到2020年，将有4.5万亿剂药物被发放，较2015年增加24%，每剂平均支出仅0.3美元。全世界超过一半的人口平均每人每天将至少服用一剂药，而2005年时比例只有三分之一，受印度、中国、巴西和印尼增长拉动。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。