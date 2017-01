2020年全球药物支出料达到1.4万亿美元--IMS

(本文由路透中文网编译提供)

路透11月18日 - IMS Health 周三公布的预估显示,2020年全球药物支出将达到1.4万亿美元,受新兴市场医疗保健提升和癌症等疾病的高价新药拉动。

今年全球药物支出约1.07万亿美元,上述预测数据表明未来五年全球药物支出的复合年均增长率将为4-7%。报告名为《2020年全球药物使用》(Global Medicines Use in 2020),由艾美仕医疗保健信息研究所(IMS Institute for Healthcare Informatics)发布。

报告称,未来五年将有约225个新药上市,其中约三分之一是癌症药物,以及价格可能特别高的罕见病药物,还包括治疗自身免疫性疾病和心脏病的药物。

报告预计,专利到期料削减1,780亿美元的品牌药支出,其中410亿美元来自生物药,因为更廉价的生物仿制药被更加广泛的使用。

报告称,发展中国家健康体系的扩大将让更多人能够获得廉价的仿制药,这也会令2020年的支出提高。

IMS预计,到2020年,将有4.5万亿剂药物被发放,较2015年增加24%,每剂平均支出仅0.3美元。全世界超过一半的人口平均每人每天将至少服用一剂药,而2005年时比例只有三分之一,受印度、中国、巴西和印尼增长拉动。(完)