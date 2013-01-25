中美俄加大向地中海地区的渗透

2011年10月15日拍到的鸟瞰地球的卫星图片中显示的地中海海域。 REUTERS/NASA/Handout

路透埃及塞得港1月24日（记者 Peter Apps） - 从其历史久远的文明古国，到希腊、罗马、英国和法国等外部势力的染指，埃及一直笼罩在强大帝国的势力范围内。如今，该国成了最新染指地中海的大国--中国的前沿哨所。

塞得港集装箱码头坐落在苏伊士运河北端，是该地区最繁忙的码头之一，对埃及和许多欧洲和中东国家的海上运输可谓至关重要。

与希腊的比雷埃夫斯港（Piraeus）和意大利的那不勒斯港（Naples）等其他一些该地区主要港口一样，塞得港如今也部分属于中国所有。中国国有企业中远太平洋持有该码头20%的权益，使得该公司成为地中海区域港口占主导地位的运营商之一。

中远太平洋强调收购该码头股权纯属商业投资，许多分析人士亦持相同的观点。但也有少数观点怀疑，中国政府已作出决定，要更积极涉足地中海地区的广泛地缘政治。

过去两年来，中国海军曾派战舰经苏伊士运河访问南欧港口，是其海军舰队最远的出访航程。

但中国并不是唯一向地中海地区拓展的大国。俄罗斯也向叙利亚海岸附近的水域派出战舰，美国亦暗示将更为重视该地区，这使得该地区明显已不再是许多人认为的“战略死角”。

“地中海将成为纯粹的西方势力范围这种猜测似乎有些言之尚早，”美国海军战争学院研究国家安全的教授戈沃斯蒂夫（Nikolas Gvosdev）说。

“中国正在这个远离他们传统经营区的地区展示其影响力，部分是想表明他们是一个全球大国。俄罗斯重新向该地区部署，部分目的也是想显示他们并未远离。”

对于中国的扩张举动、特别是在那不勒斯港，部分欧美安全分析人士仍保持警惕。中国企业在那不勒斯港经营着一个码头，该码头可直接俯瞰北约（NATO）在地中海的主要海军基地。不过，中国在希腊的投资仍相对受欢迎。

英国一位海军军官认为，中国涉足地中海地区的举动，就如同英国18世纪和19世纪在该地区的做法，当时的商业扩张至少与军事扩张同等重要。

中国官员可能会反对这样的对比。不过，中国有意在地中海地区占一席之地似乎并无疑问，这当中也包括偶尔的军事存在以示高调。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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