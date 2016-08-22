焦点：辉瑞以140亿美元收购Medivation 壮大抗癌药业务

- 路透8月22日 - 美国最大制药商辉瑞(PFE.N)击败众多竞标企业，称已同意以140亿美元现金收购美国抗癌药生产商MedivationMDVN.O，得到了后者的畅销前列腺癌药物Xtandi，壮大肿瘤药物业务。

Medivation股价跳涨近20%，收报80.42美元，仅略低于辉瑞的报价每股81.5美元。辉瑞股价下跌0.4%至34.84美元。

法国企业赛诺菲安万特(SASY.PA)4月时提出的最初报价为每股52.5美元，辉瑞的报价比之有55%的溢价。路透曾在3月30日报导，Medivation聘请摩根大通处理收购要约事宜，辉瑞的收购价比当时Medivation股价高出118%。

辉瑞收购Medivation，并将其年收入22亿美元的Xtandi收入囊中，这是大型药企诸多交易中最新的一项交易；大型药企乐于高价购入比标准和以及老旧疗法更具疗效的抗癌药物。或许其中最有名的一个案例是，艾伯维(AbbVie)(ABBV.N)去年以210亿美元收购Pharmacyclics。该交易使艾伯维得以与强生公司(JNJ.N)共同享有畅销白血病药物Imbruvica的所有权。

分析师预测这宗交易不会引发反垄断疑虑，因为辉瑞目前除了非专利药之外，并无销售前列腺(摄护腺)癌药物。

辉瑞表示，收购Medivation后获利将立即增加。而在四个月前，辉瑞与爱尔兰制药公司艾尔建(Allergan) (AGN.N)的1,600亿美元并购案破裂。之后辉瑞以52亿美元收购Anacor Pharmaceuticals Inc，为公司产品线添加了湿疹凝胶药物。

收购Medivation的交易，表明辉瑞的并购策略从降低税负--未能成局的税负倒挂艾尔建交易背后的理由--转而变为强化品牌药物的产品线，尤其是颇具利润的癌症治疗药品。

辉瑞在与分析师的电话会议中表示，该公司仍将在年底前决定是否进行分拆计划，将低成长的非专利药与受专利保护的品牌药分开经营。

“收购Medivation增加了分拆的可能性，”SunTrust Robinson Humphrey分析师John Boris说。但他表示，辉瑞为了进一步强化品牌药系列，可能会先尝试收购其他药商或者他们的最佳资产。

辉瑞执行长Ian Read对分析师说，尽管他对Medivation正在试验的乳腺癌药物Talazoparib和淋巴癌药物Pidilizumab也寄予厚望，但收购Medivation的最大初衷是想获得前列腺癌药物Xtandi。

Xtandi第二季在美国的净销售达3.303亿美元。而Xtandi的美国以外地区销售权由日本制药商安斯泰来制药(Astellas) (4503.T)所拥有，同期为安斯泰来制药带来2.4亿美元营收。

Read说，如果Xtandi最终能获准使用于前列腺癌更早期阶段，并且可由泌尿科医生开立处方的话，料可创下更大的销售成绩。

BMO的Alex Arfaei等一些分析师称，辉瑞对Medivation的出价好像过高。但Piper Jaffray分析师Richard Purkiss称，鉴于Xtandi的潜力，该报价并不过分。

路透此前报导，消息人士透露，美国制药大厂默克(MRK.N)本月稍早加入竞购Medivation MDVN.O，赛诺菲(SASY.PA)、辉瑞、Celgene Corp (CELG.O)和Gilead Sciences Inc (GILD.O)均提出了收购意向。

辉瑞表示，该交易得到两家公司董事会的批准，应会在第三季或第四季完成。

其他抗癌药企业股价周一也上涨，包括Incyte Corp (INCY.O)和Seattle Genetics (SGEN.O)，因投资者猜测该领域会有更多并购交易。

辉瑞的财务顾问为Guggenheim Securities and Centerview Partners，Ropes & Gray为法律顾问。

J.P. Morgan Securities和Evercore为Medivation的财务顾问，Cooley LLP和Wachtell, Lipton, Rosen & Katz为法律顾问。(完)