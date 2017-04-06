独家：美国药商康德乐接近以60亿美元收购美敦力业务--消息

路透4月5日 - 熟知内情的消息人士周三称，美国药商康德乐健康(Cardinal Health)(CAH.N)接近达成协议，以近60亿美元的价格收购医疗仪器制造商美敦力(Medtronic) (MDT.N)的医疗用品业务。

在2014年以429亿美元收购柯惠医疗(Covidien)后，这一次的出售将改善美敦力的业务组合。美敦力通过这笔收购获得了柯惠医疗大部分医疗用品业务，其经营的产品范围广泛，包括注射器与各类手术器材。

消息人士称，美敦力和康德乐健康已进行到排他谈判阶段，交易可能于本月稍晚宣布，不过消息人士也表示，协商也不无可能终告破裂。

由于谈判属于机密，消息人士要求匿名。美敦力和康德乐健康未予置评。

这项收购将有助于康德乐健康扩充医疗产品业务，这是其进行并购的要务。(完)