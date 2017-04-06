独家：美国药商康德乐接近以60亿美元收购美敦力业务--消息

美元从六个半月低位反弹 市场聚焦美联储会议记录
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
路透4月5日 - 熟知内情的消息人士周三称，美国药商康德乐健康(Cardinal Health)(CAH.N)接近达成协议，以近60亿美元的价格收购医疗仪器制造商美敦力(Medtronic) (MDT.N)的医疗用品业务。
在2014年以429亿美元收购柯惠医疗(Covidien)后，这一次的出售将改善美敦力的业务组合。美敦力通过这笔收购获得了柯惠医疗大部分医疗用品业务，其经营的产品范围广泛，包括注射器与各类手术器材。
消息人士称，美敦力和康德乐健康已进行到排他谈判阶段，交易可能于本月稍晚宣布，不过消息人士也表示，协商也不无可能终告破裂。
由于谈判属于机密，消息人士要求匿名。美敦力和康德乐健康未予置评。
这项收购将有助于康德乐健康扩充医疗产品业务，这是其进行并购的要务。(完)
(编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)
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路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。