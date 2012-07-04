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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 4日 星期三 14:41 BJT

梅德韦杰夫视察日俄争议岛屿 日方抗议

俄罗斯总理梅德韦杰夫周二登上南千岛群岛(日本称北方四岛)视察，引发日方抗议。该群岛位於俄罗斯东海岸，距离莫斯科约7,000公里。梅德韦杰夫登上的国後岛距离日本北海道仅约15公里。日本外务省就此事召见俄罗斯驻日本大使，表示不满。

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