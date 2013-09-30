梅德韦杰夫称俄罗斯需新的经济模式

梅德韦杰夫在黑海度假胜地索契举行的一个年度投资论坛上警告称，若俄罗斯不能调整经济结构、改变对政府投资和支出的过度依赖，可能导致经济增长停滞。

梅德韦杰夫列举了一系列已经出台的经济措施，他并指出，让投资者和企业家感觉到安全、自在而且能赚到钱是至关重要的，他可能是在影射贪腐问题给企业家带来的困扰。