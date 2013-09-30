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国际财经 | 2013年 9月 30日 星期一 10:16 BJT

梅德韦杰夫称俄罗斯需新的经济模式

路透俄罗斯索契9月27日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周五称，俄罗斯必须削弱国家对经济的主导，改善投资者和企业家的处境，避免经济增长进一步放缓。

梅德韦杰夫在黑海度假胜地索契举行的一个年度投资论坛上警告称，若俄罗斯不能调整经济结构、改变对政府投资和支出的过度依赖，可能导致经济增长停滞。

“这种模式可能看起来可靠，但存在导致经济零增长的风险。我们必须找到其他的经济增长源泉，尤其是国有部门以外。”梅德韦杰夫说道。

“容易做决定的时代已经过去了。”

俄罗斯政府最近将今年经济增长率预测调降至1.8%，是年初时预测值的一半。

梅德韦杰夫列举了一系列已经出台的经济措施，他并指出，让投资者和企业家感觉到安全、自在而且能赚到钱是至关重要的，他可能是在影射贪腐问题给企业家带来的困扰。

他呼吁对一些中小企业提供税项优惠，并提到“对政府缺乏信任”，称一些地区需要更努力地改善投资环境。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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