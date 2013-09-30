梅德韦杰夫称俄罗斯需新的经济模式

被强拖下机乘客对美联航采取法律行动
路透纽约4月12日 - 在芝加哥被从美国联合航空公司班机上强拖下飞机的乘客律师周三向伊利诺伊州法院提交紧急申请，要求美联航保存有关该事件的视频记录和其他证据。
路透俄罗斯索契9月27日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周五称，俄罗斯必须削弱国家对经济的主导，改善投资者和企业家的处境，避免经济增长进一步放缓。
梅德韦杰夫在黑海度假胜地索契举行的一个年度投资论坛上警告称，若俄罗斯不能调整经济结构、改变对政府投资和支出的过度依赖，可能导致经济增长停滞。
“这种模式可能看起来可靠，但存在导致经济零增长的风险。我们必须找到其他的经济增长源泉，尤其是国有部门以外。”梅德韦杰夫说道。
“容易做决定的时代已经过去了。”
俄罗斯政府最近将今年经济增长率预测调降至1.8%，是年初时预测值的一半。
梅德韦杰夫列举了一系列已经出台的经济措施，他并指出，让投资者和企业家感觉到安全、自在而且能赚到钱是至关重要的，他可能是在影射贪腐问题给企业家带来的困扰。
他呼吁对一些中小企业提供税项优惠，并提到“对政府缺乏信任”，称一些地区需要更努力地改善投资环境。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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