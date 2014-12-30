《热点透视》新兴市场若崩盘 投资者何处藏身?

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee
路透新加坡12月30日 - 哈佛大学经济学家Jeffrey Frankel表示，新兴市场遵循圣经中的一条定律：七个荒年，紧接着是七个丰年。每过15年，就会爆发一场危机。
从这个角度来说，一场崩盘几乎注定要到来。在全球廉价资金供应的推动下，发展中经济体经历了六年的急速信贷扩张，民间和公共部门债务已经大幅膨胀。自2007年年底以来，中国债务总规模与国内生产总值(GDP)之比上升了90个百分点，巴西和捷克分别上升了30个和40个百分点。
这种过度举债的模式通常都会戛然而止。持续七年的石油美元热潮终结于1982年的拉美债务危机；1997年亚洲金融危机也给此前的七年繁荣划上句号。新一轮崩溃的导火索可能是美国公债收益率失控上涨，导致资金大量流出发展中国家。
如果新兴市场出事，投资者何处安身？有三个可能的避难场所。在东欧，受制裁打击的俄罗斯经济直线下滑，波兰经济也放慢增长。但匈牙利在总理欧尔班的领导下，经济增速反而快于2008年金融危机之前，其货币福林重拾部分竞争力，贸易实现顺差，信贷问题也日渐缓解。
在拉丁美洲，中国需求放缓让10年来的大宗商品出口热告一段落。秘鲁贸易逆差扩大；巴西和智利的贸易顺差缩小；委内瑞拉和阿根廷的GDP成长也陷入停滞。但总统培尼亚领导下的墨西哥经济却取得出色表现，实现了贸易平衡，经济成长相当强劲，信贷扩张却较温和。
在亚洲，最可能充当避险天堂的是菲律宾。该国经济成长迅速，政府财政状况也比以前大有改善。在2015年，菲律宾也许会被某些有望收获改革红利的较大经济体给比下去。但印度、印尼仍有较大风险，韩国也处在通缩边缘。
自2013年中期一度遭遇资产抛售后，很多新兴市场宁肯牺牲国内需求也要降低对热钱的依赖。对它们而言，这个“七年饥荒”可能是在崩溃没有出现的情况下就开始了。即便如此，似乎没有几个发展中国家为长期美国公债收益率达到比方说4%的水平做好准备。如果情况不妙，那么匈牙利、墨西哥和菲律宾将是最有吸引力的避险天堂。(完)
(编译 王颖；审校 郑茵)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。