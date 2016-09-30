台湾兆丰银纽约分行未涉及洗钱 遭重罚是因法规遵循不周--央行总裁

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
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路透台北9月29日 - 台湾最大外汇银行--兆丰银行纽约分行8月下旬遭美方重罚1.8亿美元，事情延烧一个半月月，台湾央行总裁彭淮南周四首度公开指出，兆丰银行未并涉及洗钱，而是法规遵循不周、应申报未申报。
兆丰金前董事长徐光曦是彭淮南的连襟，外界指出彭淮南〞关心〞兆丰案；彭淮南首度打破沉默并表示，在国际上对其重要机构遭外国裁罚时，通常都会表示关切。
〞根据我的了解，兆丰银行纽约分行没有涉及洗钱，是法规遵循不周。〞他说。
彭淮南周四在央行理监事会后记者会中指出，8月4日下午台湾金管会副主委桂先农到央行拜访他，并告知有关兆丰银行纽约分行因法规遵循不周为NYDFS裁罚案情。
他说，因兆丰金控是上市公司，必须依规定行事，NYDFS给予的时限过于短促，兆丰无法于该时限内完成法定程序。因此，他同意金管会的建议，协助处理，包括指示台湾央行驻纽约代表办事处主任偕同金管会秘书，于纽约时间8月4日下午三时(台北时间8月5日清晨三时)拜会NYDFS官员，请给予兆丰银行较宽裕时间处理该案。
〞我也致函给Fed of NewYork做同样的请求。〞彭淮南说。
他表示，事实上，国际上对其重要的机构遭外国裁罚时，通常都会表示关切。例如：2012年英国的HSBC被美国裁罚案；当时英国财政大臣George Osborne立即致函美国Fed主席Ben Bernanke及美国财政部长Timothy Geithner表示关切。
又例如：2014年法国的BNP被美国裁罚案，当时法国总统Hollande即亲自致函美国总统Obama表示关切。另最近今年8月美国的Apple被欧盟要求补缴税款美国白宫新闻秘书Josh Earnest及美国财长Jack Lew均公开表示关切。
目前台湾央行存在兆丰纽约分行等值约1,800亿台币的存款，而央行购买美国公债亦透过兆丰纽约分行的帐户进行交割清算。兆丰银爆遭重罚后，外界关心是否影响央行在纽约的资金调度，彭淮南则称，央行在纽约的公债交割帐户不是只有兆丰银行，〞还有其他外商银行。〞
台湾兆丰银行八月十九日称，美国纽约分行被纽约州罚款10天内缴交1.8亿美元罚金，因其无法满足相关反恐/反洗钱法令规定。(完)
(记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)
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