第一金前董事长张兆顺拟被任命为兆丰金新董事长--消息

沪深证交所上周五两融余额减70.4亿元 至两个半月新低
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透台北9月1日 - 继台湾大型公股金控--兆丰金(2886.TW)董事长徐光曦昨日请辞后，三位消息人士周四透露，第一金控(2892.TW)前董事长张兆顺拟被任命为兆丰金控新董事长。
兆丰金子公司兆丰银行纽约分行因违反反洗钱法机制，日前遭美国纽约州金融服务署重罚1.8亿美元，董事长徐光曦上任仅半个月即闪辞。上述消息人士称，行政院原则决定由张兆顺接任。
兆丰金控今日上午召开董事会，并通过由总经理吴汉卿暂代兆丰金董事长职务。
张兆顺此前曾先后担任华侨银行、台湾企银(2834.TW)及第一金控等多家金融机构董事长，与执政的民进党高层关系良好；其第一份工作就在交通银行(兆丰银系由中国国际商银与交通银行合并而成)，与兆丰银渊源不浅。
上述消息人士并称，张兆顺有丰富的危机处理经验，且具金融专业知识，兆丰银前董事长徐光曦请辞后，台湾行政院高层周三随即与张兆顺会面，并决定由其接掌兆丰金董事长职务。
路透目前暂未联络到行政院对上述消息发表评论，兆丰金发言人则不予置评。(完)
(记者 罗两莎；审校 张喜良)
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路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。