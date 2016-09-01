第一金前董事长张兆顺拟被任命为兆丰金新董事长--消息

路透台北9月1日 - 继台湾大型公股金控--兆丰金(2886.TW)董事长徐光曦昨日请辞后，三位消息人士周四透露，第一金控(2892.TW)前董事长张兆顺拟被任命为兆丰金控新董事长。

兆丰金子公司兆丰银行纽约分行因违反反洗钱法机制，日前遭美国纽约州金融服务署重罚1.8亿美元，董事长徐光曦上任仅半个月即闪辞。上述消息人士称，行政院原则决定由张兆顺接任。

兆丰金控今日上午召开董事会，并通过由总经理吴汉卿暂代兆丰金董事长职务。

张兆顺此前曾先后担任华侨银行、台湾企银(2834.TW)及第一金控等多家金融机构董事长，与执政的民进党高层关系良好；其第一份工作就在交通银行(兆丰银系由中国国际商银与交通银行合并而成)，与兆丰银渊源不浅。

上述消息人士并称，张兆顺有丰富的危机处理经验，且具金融专业知识，兆丰银前董事长徐光曦请辞后，台湾行政院高层周三随即与张兆顺会面，并决定由其接掌兆丰金董事长职务。

路透目前暂未联络到行政院对上述消息发表评论，兆丰金发言人则不予置评。(完)