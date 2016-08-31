兆丰金董座徐光曦请辞 将返台坦然面对调查

路透台北8月31日 - 在纽约分行遭高额裁罚后，台湾大型公股金控--兆丰金(2886.TW)周三发布重大讯息公告称，兆丰金董事长及兆丰商银董事长徐光曦请辞。

徐光曦目前仍在美国，预定台北时间周五返台。他本人亦透过幕僚发布新闻稿称，将辞去集团所有职务，返台坦然面对调查，以杜争议。

〞针对本人担仼兆丰银行总经理期间，纽约分行发生疑似洗钱帐户未申报被美国重罚一事，已引起国人关注，深感不安。〞新闻稿称。

徐光曦在兆丰金和兆丰商银的任期本要至2018年中才到期。对其突然请辞，台湾财政部次长苏建荣表示，他事先不知情，将进行了解，惟兆丰金已对外发布重大讯息，应该不会慰留。

徐光曦称，他自8月中旬接任兆丰金董事长后，即肩负处理重罚案裁罚善后事宜，并赴美国兆丰四个分行所在地金融监理机关说明兆丰银行内控及稽核机制，期降低损失，以维信誉。

声明稿并称，他此行绝非媒体所言“徐光曦查徐光曦”，面对无的放矢的指控，〞我的角色已难以取信国人，甚至连累长官，无助问题的澄清。因此，我取消最后一站旧金山行程即刻返国，并辞去本(兆丰)集团所有职务，坦然面对调查，以杜争议。〞

针对外界对于兆丰金控因未能符合美国纽约州的金融监督管理要求，被裁罚1.8亿美元的高额罚款一事，外界对徐光曦是否适任已有质疑。

但上日行政院长林全在记者会中公开表示，兆丰金董事长徐光曦的人事一案，并未因徐光曦和台湾央行总裁彭淮南的关系有所影响。

台湾行政院周二表示，针对兆丰银纽约分行受美国裁罚案件，已由行政院副院长林锡耀成立督导小组，对法务部及金管会厘清事实和责任调查尽速进行。

本地时间10:47，兆丰金跌0.91%报21.75台币；台股大盘.TWII则下跌0.13%。(完)