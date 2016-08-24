综述：台湾兆丰金内控瑕疵遭美国重罚 布局亚洲前景料更艰难

记者 罗两莎

路透台北8月24日 - 台湾大型公股金控--兆丰金(2886.TW)遭美国纽约州金融厅重罚1.8亿美元，此为台湾金融业遭美国祭出史上的最高罚金。此事件不仅凸显台湾金融业内部控管的重大瑕疵，未来积极布局亚洲的前景料更加艰难。

兆丰金控周二召开临时董事会，决议为因应美国主管机关的要求，董事会通过成立危机因应小组，并承诺未来将确切落实法遵机制。

兆丰金控副总经理陈松兴指出，长期而言对于法令的遵循落实不容易，兆丰金董事会认为法遵成本固然高，但违规所付出的代价更大，未来必须确切落实法律遵循。

对于兆丰金遭美重罚，台湾金管会前主委、现任国民党立委曾铭宗向路透表示，兆丰银行这次遭美国纽约金融厅金检出三大缺失，但纽约分行在处理过程中态度不佳，且对金检报告所缺失不太重视，才会遭到重罚。

〞我认为，兆丰银行的分行公司治理要改善，总行在公司治理和洗钱内稽和内控应该要改进。〞曾铭宗说。

陈松兴表示，兆丰银行先前有收美国纽约州金融厅一分金检报告，惟该报告未提及将会遭如何处罚，且以为以过去的处罚的金额来看，研判情况应该不会太严重。

〞坦白说，当我们看到罚处这个金额时，我们也很吃惊！。〞陈松兴说。

外界指称，兆丰银除遭纽约州金融厅惩处外，未来不排除遭到美国FED进一步处分；陈松兴表示，〞基本上，大家都没有绝对的答案。〞但基于美国两单位先前是轮流进行金融检查，且双方有协调和沟通，预估被FED惩罚的机会较小，〞但是，我们也不能保证，除非是有新的违法未改善。〞

台湾财政部及金管会周一皆对此案表达关切。财政部邀集各公股金融控股公司及所属银行召会议并由各银行提出报告，以了解公股银行海外分支机构内控内稽及法令遵循情形。。金管会则将追究该行相关人员，兆丰银已承诺改善事项。

兆丰金上周五晚间罕见召开重大讯息说明会表示，兆丰银美国纽约分行被纽约州罚款10天内缴交1.8亿美元罚金 ，因其无法满足相关反恐/反洗钱法令规定，董事会也在晚间通过此案。

在巴拿马文件方面，兆丰银行企划处长庄瑞忠对路透说，由于巴拿马文件资料庞大，目前仍在清查中，但将优先查核企业户，且当中与台湾相关的企业就高达2,906家，在兆丰银行有开户的共二百多家，〞接下来我们会再去看查查有没有问题，有没有跟洗钱防治有关系的。〞

而在个人户方面，他表示，该文件中与台湾有关的个人户共逾1.9万笔，后半段的是工 作才是处理个人户资料，〞我们会去找出相关资料，再去看跟每一个的客户交易往来状况。〞

**负面评价**

兆丰银遭重罚致母公司兆丰金控创下4月初以来新低。陈松兴说，重罚案事件爆发后有与各国际投资机构联击，但投资机构说不会因而对兆丰金有负面评价。

〞也许几天兆丰金的股价有些反应，但没有特别施库藏股的计划，也似乎还没有动库藏股的地步。〞陈松兴说。

他并称，投资机构认为，在全球风行负利率之下，必须为资金找寻去处，台湾因各指标及汇率都相对稳定，且兆丰金是权值股，性质类似固定收益的标的，〞他们没有因而对兆丰有负面的想法，事实上，国际上比较大的投资机构都有被罚过，对于我们被罚大家都很能理解。〞

兆丰银遭美重罚事件犹如滚雪球般越滚越烈，外界把矛头指向兆丰金前董事长蔡友才，指称他在今年3月闪电请辞应与此案有关；周二下午北检约谈蔡友才后，蔡即被限制出境，而上周二甫接任兆丰金董事长的徐光曦随后亦赴北检提出说明。

蔡友才周二下午发布声明指出，根据纽约州金融管理局(DFS)之合意处分书的内谷显示，兆丰银行纽约分行是违反洗钱防治法的金融机构通报规定，并非涉及洗钱行为，两者完全不同。

声明稿并称，此案惩处系肇因纽约分行法遵主管对于美国繁复的洗钱防制法规未能完全 熟悉，且在与DFS检讨会议中，经指正却态度不佳，未能充分落实总行规定。

蔡友才在声明稿还说，2016年3月24日，纽约分行将改善计划提报DFS后，回报总行称DFS应可接受，且DFS并未表示其他意见。他在离职前认为已将全套改善计划送至DFS，并获告知将于2016年8月 22日复查，已依检查报告之处理程序，善尽良善管理注意义务，始于3月29日向董事会提出辞呈。

兆丰金控董事长徐光曦周二指出， 旗下子公司兆丰银行并未涉及帮客户洗钱，而是美方在金检报告中指兆丰银行并未依美国规定申报可疑交易。

他说，兆丰银行这次遭美国重罚，主因是该行巴拿马个郎分行有一来自中南美洲客户帐 户被列为〞可疑帐户〞并遭关闭；该行分行在接到来自其他银行的汇款时，由于相关帐户已 关闭即直接把汇款退回原汇款行。

徐光曦表示，因依美方相关法令规定，兆丰银在退回可疑帐户的汇款时，必须向美国纽约方面申报，惟该行却未依规定把可疑的交易向美国纽约方面申报，且在美方进行金检时遭查获。(完)