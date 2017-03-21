中国美菱电器与意Candy集团合作 有望成后者冰箱独家供应商

路透上海3月21日 - 中国家电大厂合肥美菱股份有限公司(000521.SZ)(200521.SZ)周二公告称，其与意大利老牌家电集团Candy Hoover在冰箱和洗衣机两类产品上达成战略合作，包括美菱有望成为Candy的独家冰箱供应商。

公告显示，在冰箱和冰柜方面，双方将共同开展深度技术合作，同时Candy集团将美菱作为其冰箱（冰柜）产品的战略合作供应商，并在满足Candy集团需求的情况下，将美菱作为其独家供应商，由美菱向其提供冰箱（柜）产品。

另外，美菱与Candy集团拟成立合资公司，主要从事洗衣机产品特别是滚筒洗衣机的研发、销售业务，由美菱控股。合资公司将面向中国市场研发和销售美菱和Candy两个品牌的滚桶洗衣机、波轮洗衣机和洗烘一体机等产品。而Candy集团旗下子公司金羚电器有限公司在满足合资公司需求的情况下，将作为合资公司滚桶洗衣机的独家供应商。

此次合作，将有效促进美菱的冰箱冰柜海外业务的快速发展，以及洗衣机的自主研发能力，提升洗衣机产品线的竞争优势及扩大市场份额、提高品牌知名度。

成立于1945年的Candy集团，旗下产品涵盖全系列小型和大型独立式及内置式家用电器，包括洗衣机、转筒式烘干机、冰箱、冷冻柜、洗碗机、厨具、烤箱、灶具等家用电器。目前，Candy集团由全球47家公司组成，设有六家生产运营基地，旗下全球售后服务支持拥有两千个服务中心和超过六千位专家。

美菱A股周二收报7.72元，涨2.39%。（完）