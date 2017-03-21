中国美菱电器与意Candy集团合作 有望成后者冰箱独家供应商

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海3月21日 - 中国家电大厂合肥美菱股份有限公司(000521.SZ)(200521.SZ)周二公告称，其与意大利老牌家电集团Candy Hoover在冰箱和洗衣机两类产品上达成战略合作，包括美菱有望成为Candy的独家冰箱供应商。
公告显示，在冰箱和冰柜方面，双方将共同开展深度技术合作，同时Candy集团将美菱作为其冰箱（冰柜）产品的战略合作供应商，并在满足Candy集团需求的情况下，将美菱作为其独家供应商，由美菱向其提供冰箱（柜）产品。
另外，美菱与Candy集团拟成立合资公司，主要从事洗衣机产品特别是滚筒洗衣机的研发、销售业务，由美菱控股。合资公司将面向中国市场研发和销售美菱和Candy两个品牌的滚桶洗衣机、波轮洗衣机和洗烘一体机等产品。而Candy集团旗下子公司金羚电器有限公司在满足合资公司需求的情况下，将作为合资公司滚桶洗衣机的独家供应商。
此次合作，将有效促进美菱的冰箱冰柜海外业务的快速发展，以及洗衣机的自主研发能力，提升洗衣机产品线的竞争优势及扩大市场份额、提高品牌知名度。
成立于1945年的Candy集团，旗下产品涵盖全系列小型和大型独立式及内置式家用电器，包括洗衣机、转筒式烘干机、冰箱、冷冻柜、洗碗机、厨具、烤箱、灶具等家用电器。目前，Candy集团由全球47家公司组成，设有六家生产运营基地，旗下全球售后服务支持拥有两千个服务中心和超过六千位专家。
美菱A股周二收报7.72元，涨2.39%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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