美图再获京基实业增持 持股比例升至14.23%--联交所资料

路透香港7月11日 - 香港联交所资料显示，京基实业控股有限公司周一再度增持中国修图应用程序开发商--美图公司(1357.HK)股权，持股比例由11.82%升至14.23%，涉资逾8.7亿港元。

据联交所权益披露资料，京基实业在7月10日按每股8.5港元在场外买入1.025亿股美图股份，持股量由约5.033亿股升至逾6.058亿股。

美图股价周二收低4.82%，报9.88港元。

京基实业为美图上市时的最大基石投资者，该公司在6月30日按每股8.5港元在场外买入近4亿股美图股份。

美图部分主要投资者禁售期于6月15日届满，先后遭华夏基金、Tiger Global Management等出售股权。其中Tiger Global Management申报在6月16日的场外交易，涉及股份数目及作价与京基实业6月底买入的相同。其后Tiger Global Management申报，在7月3日按每股8.5港元全数沽出其所持美图的近4亿股股份。

京基实业主营业务为证券交易与投资控股，其创办人陈家荣是以深圳为基地的地产开发商京基集团的副总裁，亦为京基集团董事长兼创办人陈华的儿子。（完）