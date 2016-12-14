美图公司公开发售录得超额认购1.4倍 国际配售获适度超额

路透香港12月14日 - 中国修图应用程式开发商--美图公司(1357.HK)周三称，面向散户的公开发售部分录得超额认购1.4倍，国际配售亦获适度超额认购，其股份将于明天在联交所首日挂牌。

据公告，美图香港IPO（首次公开发售）发售价定为每股8.5港元，为招股价区间下限，按初步拟发售5.74亿股股份计，集资金额48.8亿港元。

近期多支IPO遭到散户冷淡对待，导致认购不足额，须由基石投资者以及机构投资者“撑场”，才能如期上市。美图是较少数在香港上市的内地科技公司，加上其业务面向消费大众，故有一定知名度。

美图的两名基石投资者--京基实业控股及宝国国际(0589.HK)控股股东Ports International Enterprise Limited的认购金额分别为约9.3亿港元及3.1亿港元，持股比例分别为2.59%及0.86%。

本次IPO联席保荐人为摩根士丹利、瑞信以及招商证券。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)