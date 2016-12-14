美图公司公开发售录得超额认购1.4倍 国际配售获适度超额

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港12月14日 - 中国修图应用程式开发商--美图公司(1357.HK)周三称，面向散户的公开发售部分录得超额认购1.4倍，国际配售亦获适度超额认购，其股份将于明天在联交所首日挂牌。
据公告，美图香港IPO（首次公开发售）发售价定为每股8.5港元，为招股价区间下限，按初步拟发售5.74亿股股份计，集资金额48.8亿港元。
近期多支IPO遭到散户冷淡对待，导致认购不足额，须由基石投资者以及机构投资者“撑场”，才能如期上市。美图是较少数在香港上市的内地科技公司，加上其业务面向消费大众，故有一定知名度。
美图的两名基石投资者--京基实业控股及宝国国际(0589.HK)控股股东Ports International Enterprise Limited的认购金额分别为约9.3亿港元及3.1亿港元，持股比例分别为2.59%及0.86%。
本次IPO联席保荐人为摩根士丹利、瑞信以及招商证券。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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