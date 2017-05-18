美图周三大跌逾9% 此前MSCI明晟推翻将其纳入中国指数的决定

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透香港5月17日 - 中国修图应用程序开发商--美图(1357.HK)市值周三蒸发41.5亿港元(5.33亿美元)，此前MSCI明晟推翻了将该股纳入MSCI中国指数的决定。
MSCI明晟周二稍晚表示不会将该股纳入其中国指数后，美图在香港股市一度挫跌10%。此前一日MSCI明晟刚刚宣布从6月1日起将美图纳入中国指数。
MSCI明晟的代表在致路透的电子邮件声明中表示，“经过进一步分析，并考虑到美图的上市前投资者有180天禁售期，MSCI明晟在2017年5月的半年度指数检讨中确信，该公司不符合纳入MSCI全球标准指数的标准。”
“特别是考虑到禁售因素后，该公司不能满足全球自由流通的最低要求。”
MSCI明晟的代表未进一步解释撤销决定的原因。
据MSCI明晟的网站，MSCI中国指数有149个大中型成分股，市值中值为233.5亿港元。
美图表示，“我们与MSCI并没有接触，对其内部的决定和行动不作评论。”
“公司未来会致力于业务发展，为股东创造长期价值，赢得市场的认可。”
美图周三下跌逾9%，收盘报9.80港元。港股恒生指数.HSI下跌0.17%。(完)
(编译 张荻； 审校 戴素萍)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。