美图周三大跌逾9% 此前MSCI明晟推翻将其纳入中国指数的决定

路透香港5月17日 - 中国修图应用程序开发商--美图(1357.HK)市值周三蒸发41.5亿港元(5.33亿美元)，此前MSCI明晟推翻了将该股纳入MSCI中国指数的决定。

MSCI明晟周二稍晚表示不会将该股纳入其中国指数后，美图在香港股市一度挫跌10%。此前一日MSCI明晟刚刚宣布从6月1日起将美图纳入中国指数。

MSCI明晟的代表在致路透的电子邮件声明中表示，“经过进一步分析，并考虑到美图的上市前投资者有180天禁售期，MSCI明晟在2017年5月的半年度指数检讨中确信，该公司不符合纳入MSCI全球标准指数的标准。”

“特别是考虑到禁售因素后，该公司不能满足全球自由流通的最低要求。”

MSCI明晟的代表未进一步解释撤销决定的原因。

据MSCI明晟的网站，MSCI中国指数有149个大中型成分股，市值中值为233.5亿港元。

美图表示，“我们与MSCI并没有接触，对其内部的决定和行动不作评论。”

“公司未来会致力于业务发展，为股东创造长期价值，赢得市场的认可。”

美图周三下跌逾9%，收盘报9.80港元。港股恒生指数.HSI下跌0.17%。(完)